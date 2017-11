" /> TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX: The Story of my Life, Talk

Was geschieht, wenn das Versprechen "Mit dir möchte ich alt werden" innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert im Studio gegenübersitzt? Sechs Promi-Paare wollen es herausfinden. In jeder Folge lassen versierte Maskenbildner eines der Paare in zwei Schritten optisch um Jahrzehnte altern. Im Gespräch mit Gastgeberin Désirée Nosbusch stellen sich heute Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters diesem spannenden Experiment.

20:15 Uhr, Das Erste: Um Himmels Willen: Maja will ins Kloster, Familienserie

Für den von Novizin Lela neu ins Leben gerufenen Kinderchor ist das Casting in vollem Gange, als die elfjährige Maja Fellner im Kloster Kaltenthal auftaucht. Sie möchte Nonne werden und ab sofort im Kloster leben, was für ein Kind in dem Alter doch ziemlich ungewöhnlich ist. Im Gespräch mit den Eltern wird Schwester Hanna (Janina Hartwig) klar, was der wahre Grund dafür ist, dass das Mädchen nicht mehr daheim leben möchte. Linda (Mira Bartuschek) und Robert Fellner (Maik Solbach) leben getrennt, und seit die Mutter einen neuen Partner hat, gibt es nur noch Streit mit ihrem Exmann.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Das Lidl-Imperium - Der Discounter im Qualitäts-Check, Doku

Lange litt Lidl unter einem schlechten Image, Aldi war unangefochtener Discount-König. Kehrt sich dies nun um? Was macht Lidl anders, und wer zieht bei der Boom-Billig-Marke die Fäden? "ZDFzeit" versucht, das Phänomen Lidl zu ergründen und bittet die Meister-Köche Frank Buchholz, Tarik Rose und Chakall zum Test. Sie sollen den Discounter an seinem Versprechen messen. Die als "Beef Buddies" bekannt gewordenen Spitzenköche wissen, wie es um die Qualität von Lebensmitteln bestellt sein muss, wenn die Küche exzellent sein soll.

20:15 Uhr, Sat.1: Vaterfreuden, Komödie

Felix (Matthias Schweighöfer) genießt sein kinderloses Single-Dasein in vollen Zügen. Ab und an geht er zur Samenspende und stellt in einer Sekunde der Erleuchtung fest, dass er nicht nur Erzeuger, sondern auch Vater sein will. Er macht die Moderatorin Maren (Isabell Polak), Empfängerin seiner Samenspende, ausfindig und versucht, ihr Herz zu erobern. Dumm nur, dass Maren kurz vor ihrer Hochzeit mit Ralph (Tom Beck) steht.

20:15 Uhr, Super RTL: So spielt das Leben, Komödie

Nach einem verkorksten Date wollen sich Holly (Katherine Heigl) und Eric (Josh Duhamel) eigentlich nie wieder sehen. Unfreiwillige Treffs finden höchstens bei den Eltern ihres Patenkindes statt. Doch als die Eltern von Sophie bei einem Autounfall ums Leben kommen, gibt es eine fette Überraschung: Ihre Freunde haben im Testament festgelegt, dass im Fall ihres Todes die beiden Streithähne als Vormund für das einjährige Mädchen eingesetzt werden sollen. Zum Wohl des Kindes müssen sie nun ihre gegenseitige Antipathie irgendwie beiseitelegen.