" /> TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX: The Story of my Life, Talk

Was geschieht, wenn das Versprechen "Mit dir möchte ich alt werden" innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert im Studio gegenübersitzt? Sechs Promi-Paare wollen es herausfinden. In jeder Folge lassen versierte Maskenbildner eines der Paare in zwei Schritten optisch um Jahrzehnte altern. Im Gespräch mit Gastgeberin Désirée Nosbusch stellen sich heute Boris und Lilly Becker diesem spannenden Experiment.

20:15 Uhr, Das Erste: Charité: Götterdämerung, Historiendramaserie

Die Kunde von Robert Kochs Wundermittel Tuberkulin hat sich über die ganze Welt verbreitet. Berlin wird von Schwindsüchtigen und Ärzten überrannt, die Charité Tag und Nacht belagert. Koch (Justus von Dohnányi) hofft durch diesen Erfolg endlich auf die nötigen finanziellen Mittel, um sich scheiden zu lassen, und lebt nun mit seiner Liebe Hedwig (Emilia Schüle) zusammen. Aber bei immer mehr Patienten schlägt das Tuberkulin nicht an. Ida (Alicia von Rittberg) macht sich Vorwürfe, weil sie es war, die so sehr auf die Behandlung ihrer Freundin Therese gedrängt hat.

20:15 Uhr, Sat. 1, Kokowääh, Komödie

Der erfolglose, eigenbrötlerische Drehbuchautor Henry (Til Schweiger) soll mit seiner Kollegin und Exfreundin Katharina (Jasmin Gerat) an einer Bestsellerverfilmung arbeiten - das könnte seinen Durchbruch und eine zweite Chance bei seiner großen Liebe bedeuten. Doch dann steht plötzlich die kleine Magdalena (Emma Schweiger) vor Henrys Tür: seine Tochter aus einem One-Night-Stand. Der Eigenbrötler muss von jetzt auf gleich Vater werden.

20:15 Uhr, Super RTL: Juno, Komödie

Die 16-jährige Juno (Ellen Page) ist ein aufgeweckter Teenager, der vor einer großen Herausforderung steht: Juno ist von ihrem Klassenkameraden Paulie (Michael Cera) ungewollt schwanger. Statt einer Abtreibung sucht und findet sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin die perfekten Adoptiveltern für ihr Ungeborenes: Das Vorstadt-Pärchen Mark (Jason Bateman) und Vanessa (Jennifer Garner), das sich seit Jahren ein Kind wünscht. Doch peu à peu bröckelt das Bild des vermeintlichen Traumpaares und Junos Entscheidung gerät ins Wanken.

20:15 Uhr, Tele 5: Quatermain und der Schatz des König Salomon, Abenteuer

Elisabeths (Alison Doody) Vater ist dem sagenhaften Schatz König Salomons auf der Spur. Denn der Archäologe hat eine Karte des legendären Königs Salomon entdeckt, der über riesige Mengen Gold verfügt haben soll. Doch plötzlich verschwindet Dr. Maitland samt Schatzkarte: Er wurde entführt! Elisabeth wendet sich hilfesuchend an den hartgesottenen Allan Quatermain (Patrick Swayze). Bald sind die beiden in höchster Gefahr, denn nicht nur Häuptling Twala will die Schatzkarte, sondern auch skrupellose Russen.