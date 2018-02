TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste: Charité, Historyserie

Mit letzter Kraft schleppt sich die mittellose Waise Ida Lenze (Alicia von Rittberg) mit einer akuten Blinddarmentzündung in die Berliner Charité, wo ihr der junge Stabsarzt Emil Behring (Matthias Koeberlin) in einer Notoperation das Leben rettet. Er ist einer der wenigen, die diesen revolutionären operativen Eingriff beherrschen. Behring bewirbt sich um die Mitarbeit beim berühmten Institutsleiter Robert Koch (Justus von Dohnányi). Die ganze Welt schaut auf Koch, denn er arbeitet an einem Heilmittel gegen die Tuberkulose, die zu jener Zeit meistverbreitete Todesursache. Die Stelle in Kochs Labor bekommt jedoch Behrings Rivale Paul Ehrlich (Christoph Bach), der in Koch einen väterlichen Förderer hat.

20:15 Uhr, Sat.1: Bodycheck - Mit Herz durch die Wand, Familienkomödie

Seit dem Tod seiner Frau zieht Eishockey-Trainer Karl (Hannes Jaenicke) seine Tochter Nic alleine groß - mit der Folge, dass Nic (Lisa Bahati Wihstutz) recht burschikos geraten ist. Die neue Nachbarin Sonja (Julia-Maria Köhler) bringt das Leben des Vater-Tochter-Gespanns schließlich gehörig durcheinander: Durch ein großes Loch in der Wand, das auf Karls Konto geht, gibt sie dem engagierten Vater wohlmeinende Erziehungstipps und wird allmählich zu Nics Vertrauter.

20:15 Uhr, kabel eins: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Ein Hilferuf ereilt Sternekoch Frank Rosin aus dem Landkreis Ahrweiler im nördlichen Rheinland-Pfalz. Restaurantbesitzer Björn sitzt alleine in seinem Gasthaus, wunderschön gelegen an der Ahr und versinkt im Chaos. Das Problem: es kommen keine Gäste und der Gastwirt verzweifelt zusehends. Eigentlich hat Björn die besten Voraussetzungen, doch dann jagt ein Schock den nächsten: Es mangelt an Sauberkeit, Ordnung, Struktur und eine halbe Millionen Euro Schulden belasten den Wirt.

20:15 Uhr, Super RTL: 50 erste Dates, Liebeskomödie

Tierarzt Henry (Adam Sandler) genießt das Leben auf Hawaii. Eine feste Beziehung ist er bislang noch nicht eingegangen, viel lieber sucht er nach einem Techtelmechtel für die jeweils nächste Nacht. Als er die liebevoll-verrückte Lucy (Drew Barrymore) kennenlernt, weckt sie Henrys Interesse. Doch Lucy hat ein Geheimnis: Seit einem Autounfall leidet sie an Amnesie und verfügt deshalb nur über ein sehr eingeschränktes Kurzzeitgedächtnis. Henry ist fasziniert, denn nach ihrem ersten Date kann sich Lucy nicht an ihn erinnern. Er wittert eine einzigartige Gelegenheit, denn die Chance, sich Lucy jeden Abend aufs Neue zu präsentieren, reizt ihn ungemein.

20:15 Uhr, RTL Nitro: Riddick - Chroniken eines Kriegers, Sci-Fi-Action

Fünf Jahre lang konnte sich Riddick (Vin Diesel) vor den auf ihn angesetzten Kopfgeldjägern verstecken, bis er jetzt auf dem Planeten Helion hinter Gittern landet. In Gefangenschaft findet er mit Hilfe von Botschafterin Aeron (Judi Dench) endlich etwas über seine Vergangenheit heraus und findet sich alsbald zwischen den Fronten eines galaktischen Krieges wieder, dessen Schlüsselfigur, Sektenführer Lord Marshal (Colm Feore), mit seinen "Necromongers" die Weltmacht an sich reißen will.