" /> TV-Koch Steffen Henssler hängt die Grillzange an den Nagel

Nur noch drei Folgen wird es geben: Steffen Henssler (44) hat genug von seiner Show "Grill den Henssler". "Ich denke, nach zehn erfolgreichen Staffeln ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um Tschüss zu sagen", teilt der TV-Koch über den Sender VOX mit. "Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist und mehr geht einfach nicht." Seit 2013 war Henssler in der Show in bisher acht Staffeln und einem Sommer-Special zu sehen und hat dabei in 63 Koch-Wettbewerben insgesamt 48 Mal seine Kontrahenten gegrillt. Jetzt soll noch ein weiteres Spezial mit drei Folgen ausgestrahlt werden - und dann ist Schluss.

In den "Grill den Henssler Sommer-Specials" wird Henssler in drei BBQ-Wettbewerben antreten - ab dem 20. August, um 20:15 Uhr, bei VOX. Die Shows werden abermals moderiert von Ruth Moschner (41), während eine Jury bestehend aus Reiner Calmund (68), Sterneköchin Maria Groß (37) und Star-Sommelier Gerhard Retter (in einer Folge vertreten durch Johann Lafer, 59) die einzelnen Grillrunden von Henssler und der gegen ihn antretenden Promis bewerten wird.

Nicht vom Bildschirm verschwunden

Henssler-Fans müssen aber nicht ganz traurig sein, denn der Koch will ins Fernsehen zurückkehren: "Was ich schon sicher sagen kann, ist, dass ich mit dem Finale von 'Grill den Henssler' bestimmt nicht vom Bildschirm verschwinden werde. Aber jetzt werde ich erst mal mit Vollgas in die letzten drei Sendungen beim Sommer-Special gehen."