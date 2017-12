" /> "Star Wars": Die Macht erwacht auf DVD

Im Kino hat "Star Wars: Das Erwachen der Macht" größtenteils gehalten, was sich Fans im Vorfeld erhofft haben. Denn Regisseur J.J. Abrams und sein Team haben auf größere Experimente verzichtet und eine Geschichte ganz nah am Vorbild der Original-Trilogie geschaffen. Der Film ist so ein vielversprechender und eigenständiger Auftakt für eine neue Reihe geworden, die 2017 und 2019 mit den Filmen acht und neun fortgesetzt werden soll. Und damit man sich im Vorfeld der neuen Teile würdig auf sie einstellen kann, gibt es "Star Wars: Das Erwachen der Macht" ab 28. April auf DVD und Blu-Ray zu bestaunen. Mit an Bord: gestochen scharfes Weltraum-Abenteuer und reichlich Bonus-Material.

Darum geht's

"Das Erwachen der Macht" spielt mehrere Jahrzehnte nach "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983). Das Imperium um Darth Vader ist zerschlagen, doch die dunkle Seite der Macht existiert weiter. Die sogenannte "Erste Ordnung" möchte die Jedi und die Rebellen endgültig ausrotten. Das brutale Vorgehen der Organisation schreckt sogar die eigenen Männer ab. Sturmtruppler Finn (John Boyega) nimmt deshalb Reißaus und hilft dem gefangenen Piloten Poe Dameron (Oscar Isaac) bei der Flucht.

Unterdessen macht Plünderin Rey (Daisy Ridley) auf dem Wüstenplanten Jakku Bekanntschaft mit dem Droiden BB-8, der ein elementares Geheimnis in sich trägt, auf das es auch die "Erste Ordnung" unter Führung von Kylo Ren (Adam Driver) und Supreme Leader Snoke (Andy Serkis) abgesehen haben. Mit der Hilfe der legendären Rebellen Han Solo (Harrison Ford) und Prinzessin/Generalin Leia (Carrie Fisher) nehmen Rey und Finn den erneuten Kampf gegen die dunkle Seite auf.

Das gefällt uns am Film

Die neuen Helden: Daisy Ridley und John Boyega (beide 24) machen ihre Sache hervorragend und verkörpern ihre Charaktere mit viel Charisma und Humor. Ford und Fisher sind eine nette Dreingabe, um den Hype zu schüren - doch Ridley, Boyega und auch Oscar Isaac gehört die Zukunft.

Die Story: Im legendären Vorspann steht diesmal zum Glück nichts über die "Besteuerung von Handelsrouten" oder "Aufruhr im galaktischen Senat". Auch ansonsten bleibt den Zuschauern jegliche Politik erspart. Die Handlung ist verständlich und nachvollziehbar, kleine gelungene Gags lockern das Geschehen immer wieder auf.

Die Kulisse: Ein großer Kritikpunkt an den Episoden I - III war der übermäßige Einsatz von Computer-Technik und Studioaufnahmen. Noch heute denken Fans mit Entsetzen an den CGI-Yoda aus "Die dunkle Bedrohung" zurück. Bei "Das Erwachen der Macht" wurde dagegen vermehrt auf "Handarbeit" und natürliche Kulissen gesetzt. Gedreht wurde unter anderem in Island und Abu Dhabi. Die Special-Effects fügen sich harmonisch in den Film ein, die Verfolgungsjagden mit den Raumschiffen und die Szenen im Weltraum sehen fantastisch aus und der 3D-Effekt ist angenehm unaufdringlich.

Das gefällt uns an der DVD

Der beigelegte Datenträger neben dem Hauptfilm birgt vielerlei Blicke hinter die Kulissen des "Star Wars"-Sets. Ob die Erschaffung der einzelnen Aliens, der Bau des maßstabgetreuen Millennium Falcons oder wie der beliebte BB-8 zum Leben erwachte - Fans erhalten tolle Einblicke. An die immer noch als Referenz für Bonus-Material geltenden "Herr der Ringe"-DVDs reichen die Extras hier aber bei weitem nicht heran.

An der Bild- und Tonqualität gibt es dagegen absolut gar nichts zu bemängeln. Die richtige Anlage vorausgesetzt, kommt hier auch im heimischen Wohnzimmer Kinostimmung auf, wer die Wahl hat, sollte auf die Blu-Ray-Version zurückgreifen.