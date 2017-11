" /> "Snatch": "Harry Potter"-Star Rupert Grint als top-gestylter Gauner

Guy Ritchies (48) Thriller-Komödie "Snatch - Schweine und Diamanten" aus dem Jahr 2000 mit Brad Pitt (53), Jason Statham (49) und Benicio del Toro (50) hat Kult-Status. Am 23. Mai feiert die gleichnamige Serienadaption Deutschlandpremiere - in der deutschen Fassung. Immer dienstags läuft "Snatch" ab 21:50 Uhr auf AXN in Doppelfolgen. Worum es in der Serie geht und wer alles dabei ist, erfahren Sie hier.

Darum geht's

Die Serie mag zwar in Stimmung und Aussehen dem Kultfilm ähneln, doch die Handlung ist neu. Die Figuren von damals haben nun neue Namen, andere Eigenschaften und werden durch jüngere Darsteller verkörpert. Eine Gruppe junger Betrüger und Gangster stolpert über einen Truck, der gestohlene Goldbarren geladen hat. Plötzlich stehen sie der knallharten Welt des organisierten Verbrechens gegenüber. Denn ob Boxer, abtrünnige Cops, Mafiosi oder Profikiller - die gesamte Londoner Unterwelt scheint es nun auf die Nachwuchsgauner abgesehen zu haben...

Der neue Ron Weasley?

"Harry Potter" -Star Rupert Grint (28) spielt nicht nur die Hauptrolle als Gauner Charlie Cavendish-Scott, er ist auch als Executive Producer involviert. Grint war in seiner Rolle als Zauberer Ron Weasley tollpatschig und selten gut gekleidet. Als Charlie Cavendish-Scott ist er zwar top-gestylt, aber ebenso ultra-chaotisch. Etwas, was man auch Ron Weasley nachsagen könnte. Dennoch erlebt der 28-Jährige mit "Snatch" einen kleinen Imagewandel, denn im Anzug samt Fliege um den Hals und Sonnenbrille auf der Nase kann man kein anderes Adjektiv als "cool" finden, um ihn zu beschreiben.

Die weiteren Charaktere

Als Unterstützung stehen Rupert Grint weitere Jung-Stars zur Seite. Luke Pasqualino (27, "Die Musketiere" ) spielt Albert Hill. "Gossip Girl" -Star Ed Westwick (29) verkörpert Sonny Castillo. Und Lucien Laviscount (24) ist Billy Ayres - er war zuletzt in der gehypten Serie "Scream Queens" zu sehen. Dougray Scott (51) wiederum war bereits in "Desperate Housewives", "Hemlock Grove" und "Fear the Walking Dead" zu sehen, in "Snatch" gibt er Vic Hill. Schauspielerin Juliet Aubrey (50) hat bereits etliche Preise gewonnen, sie ist als Lily Hill zu sehen.

Außerdem gehören Stephanie Leonidas (33) als Chloe Koen, Phoebe Dynevor (22) als Lotti Mott und Tamer Hassan (49) zum Cast. Die Idee stammt übrigens von Alex De Rakoff (46), der seit Mitte der 90er Jahre Musikvideos inszeniert hat, zum Beispiel Kelly Clarksons "Since U Been Gone" .