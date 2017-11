Sensation! Stefan Raab bringt neue Show ins TV

Er kann es also doch nicht lassen! Das TV-Multitalent Stefan Raab (50, "TV Total" ) hat gut eineinhalb Jahre nach seinem kompletten Rückzug aus der Öffentlichkeit sein Comeback verkündet. Zumindest ein bisschen: Im Rahmen des Medien-Events Screenforce Days in Köln kündigte der Entertainment-Tausendsassa am Mittwoch an, 2018 eine neue Show bei seinem ehemaligen Stammsender ProSieben an den Start zu bringen. Er selbst wird dort allerdings nicht als Moderator zu sehen sein.

Die neue Sendung wird "Das Ding des Jahres" heißen und Erfindern und Tüftlern eine Plattform bieten, um ihre Produktideen, die das Leben der Zuschauer schöner, bunter oder leichter machen sollen, zu präsentieren. Wie der Sender mittlerweile mitteilte, stammt die Idee dazu von Raab selbst. Als Hauptgewinn gibt es ein stattliches Werbebudget im Wert von 2,5 Millionen Euro. Für Raab sei es dennoch nicht das "TV-Comeback des Jahres", da er eben nicht vor der Kamera auftreten werde.

Auf die Frage, wer denn die Show moderieren werde, sagte er deutlich: "Ich bin es nicht. Ich bleibe meinem Entschluss treu." ProSieben-Chef Daniel Rosmann sagte zu "Das Ding des Jahres": "Ich freue mich sehr, dass er diese Show für ProSieben entwickelt hat und für uns realisiert." Immerhin habe er mit der Pfui-Kelle, dem fahrenden Schreibtisch, dem Nippelboard und einem Duschkopf selbst Erfahrungen als Erfinder.