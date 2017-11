" /> "Schlag den Star": Lena Gercke trifft auf Lena Meyer-Landrut

Das hat es bislang bei der ProSieben-Show "Schlag den Star" noch nicht gegeben: Zwei Frauen werden sich am 20. Mai ab 20:15 Uhr live im TV duellieren. Und die Macher konnten zwei ziemliche Hochkaräter für sich gewinnen, die auch noch den identischen Vornamen tragen: Model und Moderatorin Lena Gercke (29) wird dann der Sängerin und ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut (25, "Satellite") gegenüberstehen und um Ruhm und Ehre kämpfen. Ehrgeiz, Mut und Nervenstärke werden über Sieg und Niederlage entscheiden.

Moderator Elton (46) freut sich offenbar auf die Show: "Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Alles ist möglich - von Zickenkrieg bis Kaffeekränzchen." Eines sei allerdings sicher: "Lena wird gewinnen!" Auch der Kommentator Elmar Paulke (47) sieht ein spannendes Duell auf sich zukommen: "Lena vs. Lena über 15 Runden, das fühlt sich für den Sportkommentator in mir so an, als ob Klitschko gegen Klitschko antreten würde."