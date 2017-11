" /> Rebecca Mir und Massimo Sinató um 50 Jahre gealtert

Boris (49) und Lilly Becker (40) sind nicht das einzige Promi-Paar, das sich für die neue VOX-Show "The Story of my Life" auf eine Zeitreise begibt. Auch Moderatorin und Ex-"GNTM"-Kandidatin Rebecca Mir (25) und ihr Ehemann, Profi-Tänzer Massimo Sinató (36), lassen sich von Maskenbildnern optisch um Jahrzehnte älter machen.

Um 25 und 50 Jahre gealtert



Haben sich gut gehalten: Rebecca Mir und Massimo Sinató

Foto:Foto: VOX / Benno Kraehahn

Plötzlich um 25 und sogar 50 Jahre gealtert sitzen sie sich im Studio gegenüber und sprechen mit Gastgeberin Désirée Nosbusch über ihre Liebe. Bei einem Altersunterschied von elf Jahren sind die Zeichen der Zeit bei Sinató schneller zu sehen. Während er bereits sichtlich ergraut ist, sind in Mirs Gesicht nur zarte Fältchen um die Augen zu sehen. In etwa 50 Jahren scheinen sich die beiden optisch mehr anzugleichen. Beide posieren mit grauen Haaren und konservativen Outfits, aber immer noch frisch verliebt für die Kamera.

Mir und Sinató lernten sich 2012 bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" kennen und lieben. Seit Juni 2015 sind die beiden verheiratet. Die Episode mit Mir und Sinató ist am 18. April bei "The Story of my Life" zu sehen.