" /> Rachel Bilson schließt "O.C., California"-Revival nicht aus

Hollywood hat bereits den "Gilmore Girls", "Twin Peaks" und "Will & Grace" eine Fortsetzung verpasst. Folgt nun die nächste Serie? Bei einem potentiellen Revival der Jugendserie "O.C., California" wäre zumindest eine ehemalige Hauptdarstellerin an Bord: Rachel Bilson (35, "Hart of Dixie"). "Ich bin immer offen für sowas. Allerdings weiß ich nicht, wie es aussehen würde, jetzt wo unsere Figuren alt sind. Wir sind damals mit Skateboards am Pier entlanggefahren", erklärte die Schauspielerin im Interview mit "E! News".

"Ich weiß nicht, was sie jetzt mit 30 Jahren machen. Aber es wäre schön, alle wieder zu sehen." Neben Bilson alias Summer Roberts, war Ben McKenzie (38, "Gotham" ) als Ryan Atwood und Adam Brody (37, "Im Land der Frauen") als Seth Cohen zu sehen. Mischa Barton (31) spielte in drei Staffeln Marissa Cooper, sie starb jedoch den Serientod.

Hätte Bilson eine Idee, was ihre Figur zehn Jahre später machen sollte? Wohl eher nicht. Die Schauspielerin könne sich nicht einmal mehr erinnern, was Summer am Ende der vierten Staffel gemacht habe. "Es ist so lange her. Ich bin sicher, sie und Seth haben Kinder. Aber ich weiß es nicht. Sie ist wahrscheinlich am Strand", so Bilson weiter. Die heute 35-Jährige freue sich nach wie vor, dass die Show so viele Fans habe: "Ich bin immer noch sehr dankbar, dass sich mir diese Gelegenheit geboten hat und ich ein Teil davon war".

Noch Kontakt zu den Co-Stars?

Doch hat Bilson noch Kontakt zu ihren ehemaligen Serienkollegen? "Ich habe sie alle eine sehr lange Zeit nicht mehr gesehen", erzählt die Schauspielerin. Sie kriege jedoch immer wieder etwas mit und wisse, dass es allen gut gehe. "Jeder wird erwachsen", so Bilson. Eine Person treffe sie aber regelmäßig: Drehbuchautor Josh Schwartz (40). Er hatte damals die Idee zu der Jugendserie.

"O.C., California" wurde von 2003 bis 2007 produziert. Mit Co-Star Adam Brody war Bilson einige Jahre privat liiert. Seit 2007 ist sie mit "Star Wars"-Mime Hayden Christensen (36) zusammen, die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Brody hat 2014 "Gossip Girl"-Star Leighton Meester (31) geheiratet, auch sie haben zusammen eine Tochter.