Nach zehn Jahren "The Big Bang Theory": Penny ist endlich daheim

Seit zehn Jahren spielt Kaley Cuoco (31) in der Erfolgs-Sitcom "The Big Bang Theory" die Figur der Penny. Jetzt endlich hat es die Schauspielerin auch erstmals geschafft, die Heimatstadt ihrer Rolle zu besuchen: Omaha in Nebraska. Mit von der Partie war Cuocos Freund Karl Cook (26).

"Endlich besuche ich Pennys Heimatstadt in #Nebraska; ich hab nur zehn Jahre gebraucht", schrieb Cuoco zu einem Selfie, auf dem sie mit Cook zu sehen ist. Die beiden stehen vor einem Gebäude mit der Aufschrift "Omaha".

Als Penny wird Cuoco noch länger zu sehen sein. Der US-Sender CBS hat vor kurzem bekannt gegeben, dass es zwei weitere Staffeln mit den beliebten Nerds geben wird, die seit 2007 über die Bildschirme flimmern. Die Stars der Show - Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Jim Parsons, Simon Helberg und Kunal Nayyar - haben für zwei weitere Jahre unterschrieben. Mit Mayim Bialik und Melissa Rauch laufen die Verhandlungen offenbar noch. Damit die beiden Gehaltserhöhungen erhalten können, verzichten die prominenten Stars der Serie angeblich auf einen Teil ihrer Gagen, besagten zuletzt Gerüchte.