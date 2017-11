" /> Nach 25 Jahren: Til Schweiger kehrt in die "Lindenstraße" zurück

Am Sonntag (11. Juni) dreht sich in der WDR-Sendung "Ich stelle mich" (21:45 Uhr) alles um Til Schweiger (53, "Keinohrhasen" ). Der deutsche Schauspieler, Regisseur und Unternehmer stellt sich darin den Fragen von Moderatorin Sandra Maischberger (50) über zum Beispiel Politik und Facebook-Einträge. Außerdem erlebt er eine Reise in seine Vergangenheit. Denn Maischberger entführt den 53-Jährigen überraschend ans Set der "Lindenstraße" . Von 1990 bis 1992 spielte er in der Vorabendserie die Rolle des Jo Zenker.

"Du siehst immer noch sehr, sehr hot aus"

Nun kehrt er zurück - nach 25 Jahren - und trifft auf Andrea Spatzek (58). In ihre Rolle Gabriele "Gabi" Zenker, die die 58-Jährige seit der ersten Folge im Jahr 1985 spielt, war Til alias Jo damals verliebt. Er war ihr Stiefsohn. Mit seinem Vater Andreas "Andy" Zenker, den Jo Bolling (75) nach wie vor verkörpert, ist Gabi immer noch glücklich verheiratet. Das erzählt sie auch Jo bzw. Til, als die beiden eine kleine Szene in der Bäckerei nachstellen, in der Gabi in der Serie arbeitet, wie in einem Ausschnitt aus der Sendung zu sehen ist, den die "Bild" veröffentlicht hat.

Zuvor wurde Til Schweiger mit seinen alten Szenen aus der Serie konfrontiert. Was ihm sichtlich unangenehm ist. Er gesteht, dass er "das damals schon so furchtbar fand". Nicht die "Lindenstraße", sondern das, was er dort gemacht habe und vor allem die Dialoge. Denn man durfte seinen Text nicht ändern, erinnert sich Schweiger. Das könne er nun ändern, wirft Maischberger ein und führt ihn aus dem Studio hinaus an das Set der "Lindenstraße", das gleich um die Ecke ist.

In der Szene mit Spatzek fallen Schweiger dann Sätze ein wie: "Sag sowas nicht, Gabi. Du siehst immer noch sehr, sehr hot aus" oder "Dann gib mir fünf Semmeln und ich bin wieder weg". Seine Schauspielkollegin verrät danach Sandra Maischberger, dass sie Schweiger "sehr vermisst" habe. Ob es ein Comeback für ihn in der "Lindenstraße" geben wird?