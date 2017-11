" /> "Modern Family": Das Familienchaos geht in zwei neuen Staffeln weiter!

Bisher war die Zukunft einer der erfolgreichsten Comedy-Serien der vergangenen Jahre noch unklar, aber jetzt steht fest: "Modern Family" geht sowohl in eine neunte als auch in eine zehnte Staffel. Das berichtet "Entertainment Weekly". Der US-Sender ABC wolle zwei weitere Staffeln zeigen. Beide Seasons sollen jeweils 22 Episoden umfassen. Dadurch knackt die Show die magische Marke von 200 Episoden deutlich. Nach dem Finale von Season acht steht der Zähler bei 188 Folgen.

Ganz überraschend kommt die Nachricht nicht. Co-Creator Steven Levitan (55) zeigte sich bereits vergangene Woche äußerst optimistisch, dass das Team aus Drehbuchschreibern sich in rund einem Monat wieder zusammensetzen und an neuen Folgen arbeiten werde. Der Erfolg von "Modern Family" war bisher nicht nur ein Segen für den Sender, sondern auch für die Darsteller und das Team hinter der Serie. Diese gewannen in den vergangenen Jahren für ihre Leistungen massenhaft Awards, darunter einen Golden Globe sowie zahlreiche SAG-Awards und Emmys. Sofia Vergara (44, "Miss Bodyguard" ), die einen Großteil ihres Bekanntheitsgrades der Show zu verdanken hat, erhielt 2014 einen People's Choice Award als beste TV-Comedy-Darstellerin.