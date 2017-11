Miley Cyrus: Mama und Halb-Schwester bekommen TV-Show

Der Cyrus-Clan bekommt eine neue TV-Show: Wie der US-amerikanische Sender "Bravo" verkündet, werden die Mutter von Miley Cyrus (24, "Wrecking Ball" ), Tish Cyrus (49), und ihre Halb-Schwester Brandi Cyrus (29) eine eigene TV-Sendung bekommen. Das Mama-Tochter-Pärchen moderiert ab dem 25. Mai die Sendung "Cyrus vs. Cyrus: Design and Conquer". Darin werden Tish und Brandi Hausbesitzern in ihrer Heimatstadt Nashville beim Innendesign tatkräftig unter die Arme greifen.

Dazu müssen die Teilnehmer sich entweder Mutter oder Tochter als Chef-Designerin aussuchen, die anschließend die Innenausstattung federführend übernehmen werden. "Wir haben uns in Nashville ein ziemliches Ansehen durch unser eigenes Innendesign erworben", rechtfertigt Tish ihre Qualifikationen im Vorfeld der Show in einem Statement des Senders. Auch Cameo-Auftritte von anderen Familienmitgliedern seien geplant. So sollen Billy Ray, Noah, Trace, Braison als auch Miley Cyrus selbst in den 30-Minuten-Folgen zu sehen sein.