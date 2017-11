Michelle Hunziker: Als Moderatorin zurück zum ZDF

Michelle Hunziker (40) wird bald als Moderatorin ins deutsche Fernsehen zurückkehren. Das ZDF hat Hunziker für eine für den August geplante Schlagersendung als Gastgeberin engagiert. Als Gäste sollen unter anderem Helene Fischer (32, "Herzbeben" ), Beatrice Egli (29, "Federleicht") und Vanessa Mai (25, "Für dich" ) auftreten. Stattfinden soll "Das große Schlager Festival 2017" am 26. August in der Beach-Volleyball-Arena am Timmendorfer Strand - natürlich zur Primetime, um 20:15 Uhr.

Neben Fischer, Egli und Mai sollen auch Howard Carpendale (71), die Kelly Family, Maite Kelly (37), Michelle (45), Oonagh (27), Vicky Leandros (64) und Santiano auftreten - quasi die Crème de la Crème des deutschen Schlagers.

Im ZDF war Hunziker zuletzt im März 2014 in "Die große Überraschungsshow" als Moderatorin zu sehen, das Format wurde nach nur einer Folge wieder eingestellt. Zuvor brachte sie von 2009 bis Ende 2011 an der Seite von Thomas Gottschalk frischen Wind in die Kult-Samstagabendshow "Wetten, dass..?".