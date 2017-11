Menowin Fröhlich: Ex-"DSDS"-Star steht vor seinem TV-Comeback

Menowin Fröhlich (29, "One Step Closer" ) kehrt auf die Mattscheibe zurück. Wie RTL II auf Nachfrage von spot on news bestätigt, arbeitet der Fernsehsender mit dem ehemaligen "DSDS"-Teilnehmer und "Promi Big Brother"-Kandidaten zusammen. Um was für ein Format es sich genau handeln soll, verrät der Münchner Sender bislang allerdings nicht.

Die "Bild"-Zeitung will aus Senderkreisen erfahren haben, dass Menowin aktuell sein Leben für RTL II verfilmt. Dabei soll die gesamte 32-köpfige Großfamilie vor der Kamera stehen. Unklar sei jedoch, ob das Filmmaterial als Stoff für eine eigene Reality-Soap dient oder lediglich ein längerer Beitrag im Rahmen einer Sendung daraus gemacht wird. Menowins bevorstehender Drogenentzug soll laut "Bild" auf jeden Fall thematisiert werden. Das TV-Comeback ist angeblich für den Herbst angesetzt. Für den vierfachen Familienvater Menowin könnte es ein Neustart in der Unterhaltungsbranche sein.