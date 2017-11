" /> "Let's Dance": Gil Ofarim holt sich den Titel

Vor dem Finale von "Let's Dance" schienen die Platzierungen eigentlich schon klar. Vanessa Mai (25) würde den Titel "Dancing Star 2017" vor Gil Ofarim (34) und Angelina Kirsch (28) holen. Doch nach Runde eins, in der alle drei Finalisten einen von der Jury vorgegebenen Tanz machen mussten, wurden die Karten neu gemischt.

Gil holt sich die erste Runde

Denn nicht Vanessa holte in Runde eins beim "Jurytanz" am meisten Punkte, sondern Gil. Er erntete für seinen Cha Cha Cha mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (30) von den Juroren Joachim Llambi ("Ich bin sehr gut unterhalten worden"), Jorge Gonzalez ("Ich genieße es zu sehen, wie du tanzt") und Motsi Mabuse ("Für mich hast du die erste Runde klar gewonnen") viele Worte des Lobes. Diese spiegelten sich auch in den Punkten wider: 29 Zähler gingen gleich zu Beginn auf sein Konto.

Vanessa, die zugab vor dem Finale unglaublich nervös gewesen zu sein, konnte zum Auftakt ebenfalls glänzen. Ihr langsamer Walzer mit Christian Polanc (38) wurde von der Jury mit satten 27 Punkten bewertet. Nach dem Tanz gestand die Sängerin sogar, dass sie kurz vor ihrem Auftritt einen Blackout hatte und die Tanzabfolge komplett von ihrer Festplatte gelöscht gewesen sei. Das merkte man ihr aber kein bisschen an.

"Gut getanzt, aber zu normal", lautete das Urteil von Jorge zum Cha Cha Cha von Angelina Kirsch und Massimo Sinato (36). Das sahen seine Jury-Kollegen ähnlich: Mit 23 Punkten fiel ihre Leistung im Vergleich zu den Final-Konkurrenten deutlich ab.

Maximale Punkteausbeute in Runde zwei

Eines Finales würdig waren die "Lieblingstänze" der Kandidaten in Runde zwei. Hier vergab die Jury an alle drei Finalisten jeweils 30 Punkte. Motsi lobte Angelinas Contemporary: "Für mich bist du die Queen of Emotions." In anderen Sphären tanzte Vanessa für Chef-Juror Llambi: "Dieser Cha Cha Cha war out of this World." Und Gils Tango raubte Motsi die Luft: "Ich habe aufgehört zu atmen. Das war einmalig."

Vanessa tanzt in Runde drei "das Beste von zehn Staffeln"

Die finale Tanzrunde verlangte dem Trio einen Freestyle ab. Hier konnte Vanessa erneut die volle Punktzahl bei der Jury erzielen. Für Motsi Mabuse war Vanessas Leistung ohnehin "das Beste von zehn Staffeln". Jorge fand indes "keine Worte" mehr und sagte dann doch in seiner unnachahmlichen Weise: "Das war die schönste Tanz, was ich habe je gesehen!" Auch Joachim Llambi bediente den Superlativ und bescheinigte Vanessa den besten Tanz des Abends.

Auch die "Avatar"-Vorführung von Gil ließ kaum zu wünschen übrig. Von Motsi und Jorge ("Einen besseren Abschluss hättest du nicht geben können") bekam der Sänger für seinen Freestyle zehn Punkte. Nur Joachim Llambi zog einen Punkt ab. Er urteilte zwar "alles sehr schön", aber Vanessa sei so gut gewesen, dass er hier nicht auch zehn Punkte hätte geben können.

Angelina Kirsch lieferte in Runde drei auch eine starke Leistung ab, ihr Pech nur: Vanessa und Gil tanzten (nicht nur) an diesem Abend in einer anderen Liga. Trotzdem strich sie von der Jury gute 27 Punkte ein. "Tolle Abschlussvorstellung von Angelina und Massimo", lobte Llambi.

Die Entscheidung

Hätte alleine die Jury entscheiden dürfen, hätte Gil mit 88 Punkten vor Vanessa (87) und Angelina (80) gewonnen. Das sahen auch die Zuschauer vor den Bildschirmen so. Denn die Reihenfolge sollte sich auch nach der Punktevergabe der TV-Zuschauer nicht mehr ändern. Und so konnte sich Gil Ofarim in einem spektakulären und denkbar knappen Finale zum "Dancing Star 2017" küren lassen. Für Joachim Llambi stand fest: Das war das die bisher beste "Let's Dance"-Staffel.

Und was passierte sonst noch?

Ein Highlight außer Konkurrenz war Helene Fischers Auftritt. Sie sang nicht nur ihre neue Nummer "Achterbahn", sondern wurde anschließend auch noch von Joachim Llambi zum Tanz aufgefordert. Mit schwarzem Cap auf dem Kopf und gold-funkelndem Kleid drehte Helene ein paar heiße Runden über das Parkett. Die Show konnten sie den Finalisten damit aber nicht stehlen. Sie muss ja auch nicht immer im Mittelpunkt stehen...

Alle Infos zu "Let´s Dance" im Special bei RTL.de