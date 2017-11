" /> "Let's Dance": Anni Friesinger-Postma muss gehen

In der vierten Live-Sendung der diesjährigen Ausgabe der RTL-Tanzshow "Let's Dance" bekamen die Zuschauer ein spannendes "Girl vs. Boys-Battle" zu sehen. Dafür mussten die Tanzpaare nicht nur jeweils einen neuen Tanz präsentieren, sondern auch in einem Duell gegeneinander antreten: Alle Männer gegen alle Frauen. Am wenigsten überzeugen konnte die Jury und Fans am Ende die ehemalige Eisschnelllauf-Königin Anni Friesinger-Postma. Sie muss "Let's Dance" verlassen. Doch eigentlich wurde die Show von einem emotionalen Moment kurz vor Schluss überlagert... Doch der Reihe nach:

Gleich zum Auftakt begeisterte Angelina Kirsch gemeinsam mit ihrem Partner Massimo Sinató bei einem Jive das Publikum zu "Everybody Needs Somebody To Love" von den Blues Brothers. Die Jury war begeistert und zückte 27 Punkte. Motsi Mabuse war voll des Lobes: "Dein Ausdruck ist deine Kraft. Du bist so frei und du gibst alles. Dein Jive war toll, aber Tanzen ist nicht nur Schritte, es ist deine Persönlichkeit."

Wenig Punkte trotz famosen Auftritts

Cheyenne Pahde ließ zwar ihren Gefühlen bei einem Contemporary zu "Stay" von Shakespears Sisters freien Lauf, erntete dafür aber nur 20 Punkte von der Jury. Auch nicht besser machte es Susi Kentikian, die mit einer Samba zu "Rockabye" von Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie allerdings für ordentlich Furore sorgte. Dennoch meinte Mabuse nach dem Auftritt: "Du lebst diesen Tanz."

Eher schlechte Kritik erntete Anni Friesinger-Postma mit einem Paso Doble zu "Are You Gonna Go My Way" von Lenny Kravitz. Am Ende gab es nur 14 Punkte von der Jury. Großen Jubel gab es beim Auftritt von Comedian Faisal Kawusi, der zu "Schüttel Deinen Speck" von Peter Fox eine heiße Samba aufs Tanzparkett legte. Die Jury gab ordentliche 22 Punkte.

Zweimal gab es die 30 Punkte!

Jeweils 30 Punkte gab es sowohl für Vanessa Mai als auch Gil Ofarim, die damit als die absoluten Top-Favoriten ins weitere Rennen um den Titel gehen. Beide überzeugten die Jury komplett, die jeweils die Höchstpunktzahl zückte. Mai brachte pure Erotik mit einem Contemporary zu "All Of Me" von John Legend auf die Tanzfläche. Ofarim holte erneut die volle Punkteausbeute, diesmal aufgrund seines unglaublichen und sexy Auftritts mit Partnerin Ekaterina Leonova mit ihrem Tango zu "Querer" von Cirque du Soleil.

Beim abschließenden Battle Männer gegen Frauen überzeugten die Boys die Jury überraschend mehr als die Girls. Mit neun zu sieben Punkten setzte sich das männliche Geschlecht am Ende durch. Das Bedeutete: Alle Männer durften vor dem Zuschauervoting neun Punkte auf ihre Ergebnis addieren, alle Frauen "nur" sieben Punkte.

Für den emotionalsten Moment des Abends sorgte die Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson (34). Kurz vor den Verkündung der Endergebnisse ergriff sie unter Tränen das Wort und erklärte, dass dies vorerst ihr letzter "Let's Dance"-Auftritt war. Doch der Grund ist ein erfreulicher: Sie ist schwanger! "Ich hätte nie gedacht, dass die zehnte Staffel für mich so enden wird. Ich habe den besten Mann der Welt. Wir werden bald nicht mehr alleine sein", sagte sie völlig aufgelöst, bevor ihr alle Anwesenden vor Freude um den Hals fielen. Dann wurde es spannend...

Spannung bis zum Schluss

Am Ende mussten natürlich wieder drei Kandidaten um den Einzug in die nächste Runde zittern: Für Anni Friesinger-Postma, Susi Kentikian und auch für Ann-Kathrin Brömmel wurde es ziemlich knapp. Zwischen ihnen entschied sich, wer in zwei Wochen - nach der Karfreitagspause - nicht mehr dabei sein wird. Für Friesinger-Postma reichte es schlussendlich leider nicht. "Danke für die coolen Momente, dass ich lernen durfte und neue Leute kennen lernen konnte", sagte die Ex-Sportlerin in ihren letzten Worten bei "Let's Dance".

Alle Infos zu "Let's Dance" gibt es im Special auf RTL.de