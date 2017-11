" /> Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste: Tatort: Fangschuss

Hat sich IT-Experte Sebastian Sandberg wirklich selbst von seinem Balkon gestürzt? Die Kommissare Frank Thiel (Axel Prahl) und Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) nehmen die Ermittlungen auf. Hinweise auf einen Mord finden Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) und Silke "Alberich" Haller (ChrisTine Urspruch) in der Rechtsmedizin auf Anhieb nicht. Aber in der Wohnung des Toten gibt es Hinweise auf einen Einbruch. Dann will Frank Thiel endlich mal ins Fitness-Studio, als sich Kollegin Krusenstern mit einem dringenden Einsatz meldet. Ausgerechnet in diesem Augenblick steht auch noch eine fremde junge Frau vor der Tür des Kommissars: Leila Wagner (Janina Fautz) behauptet, seine Tochter zu sein.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stubbe - Von Fall zu Fall: Gefährliches Spiel

Ein junges Mädchen wird tot im Zimmer eines Hamburger Business-Hotels aufgefunden. Die Spuren deuten auf ein Rendezvous mit tödlichem Ausgang hin. Weder Vanessa (Mascha Gebhardt), die beste Freundin, noch die schockierte Mutter der Toten haben eine Erklärung dafür, was die 15-Jährige in dem Hotel zu suchen hatte. Niemand weiß, mit wem sie sich dort getroffen haben könnte. Es wird jedoch schnell klar, dass die Tote den deutlich älteren Mann in einem Flirt-Chat kennengelernt hat.

21:45 Uhr, ZDFneo: Die Toten von Salzburg

Major Peter Palfinger (Florian Teichtmeister) tritt seinen Dienst in Salzburg an. Zur selben Zeit wird direkt an der Grenze zu Bayern die Leiche des deutschen Immobilienmaklers Walter Holzer aufgefunden. Der Anlagebetrüger hinterlässt so manch Geschädigten, als Mörder kommen viele in Frage - auch wenn vorerst offiziell von einem Jagdunfall die Rede ist. Palfinger nimmt die Ermittlungen auf. Ihm zur Seite stehen seine engagierte Mitarbeiterin Irene Russmeyer (Fanny Krausz), sein Vorgesetzter Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer) und - im ständigen Wettstreit - sein bayerisches Pendant: Hauptkommissar Hubert Mur (Michael Fitz).

22:00 Uhr, ZDF, Jack Taylor: Das Recht des Stärkeren

Die Vergangenheit holt Jack (Iain Glen) ein. Vor Jahren hat er einem notorischen Tierquäler unabsichtlich ein Auge ausgestochen. Jetzt ist der junge Mann, Ronan Meyers, verschwunden. Jack wird von Ronans Freundin engagiert, um diesen zu finden. Es hat den Anschein, als sei dieser von Unbekannten entführt worden. Hinter den Entführern verbirgt sich eine seltsame Gruppe namens "Headstone", deren Ziele zunächst im Dunkeln liegen.