" /> Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Kollaps

Noteinsatz auf einem Dortmunder Kinderspielplatz: Doch für die sechsjährige Emma kommt jede Hilfe zu spät. Sie hatte das bunt verpackte Kügelchen im Sand für ein Bonbon gehalten. Es war Kokain. Erste Untersuchungen ergeben schnell, dass Dealer den Spielplatz im Park häufig als Versteck für ihre Drogen nutzen. Wie kann man sein Kind hier spielen lassen, fragt Martina Bönisch (Anna Schudt) Emmas Mutter Claudia Siebert (Alexandra Finder). Für Emmas Vater Roland Siebert (Sönke Möhring) steht fest: Die drogendealenden Asylbewerber sind schuld am Tod seiner Tochter.

20:15 Uhr, NDR: Tatort: Tödliche Freundschaft

Der Biologe und Wissenschaftler Jochen Kronberg wird in einer Hamburger Bunkerruine erschossen aufgefunden. Die Kommissare Stoever (Manfred Krug) und Brockmöller (Charles Brauer) erfahren von der reichen Mutter, die in einem Sanatorium wohnt, dass Kronberg mit der Pflegerin Ingrid befreundet war. Sie erwartet ein Kind von ihm. Bevor die Kommissare mit Ingrid sprechen können, verunglückt sie tödlich. Dann finden Stoever und Brockmöller heraus, dass Kronbergs Mutter ihr Geld in eine dubiose Kapitalanlagefirma investiert hat und sich eine weitere schwangere Pflegerin umgebracht hat. Wie hängt das alles zusammen?

21:40 Uhr, hr: Tatort: Ätzend

Abrissarbeiten in einer Berliner Laubenkolonie fördern ein säuregefülltes Fass zutage. Als Bauarbeiter darin menschliche Überreste erkennen, beginnen Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) zu ermitteln. Wer ist der Tote? Die erste Spur führt zu Saed Merizadi (Husam Chadat), Inhaber eines kleinen Dentallabors in Neukölln. Nach und nach fördern die Kommissare eine tragische Familiengeschichte ans Licht. Sie tauchen ein in die Welt von Menschen, die illegal in Berlin leben. Parallel ermittelt Karow weiter im Alleingang. Er will herausfinden, warum sein früherer Kollege Maihack sterben musste, und gerät dabei in eine dramatische Situation.