" /> Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr: ZDF: Helen Dorn: Verlorene Mädchen

Die verwaiste 17-jährige Mila (Tara Fischer) lebt mit ihrer kleinen Schwester Hannah im Heim. Ihr Vormund Dr. Kurtz (Hary Prinz) nutzt Milas Abhängigkeit aus, um das Mädchen brutal sexuell zu missbrauchen. Jasmin (Emma Bading), Milas beste Freundin, überredet sie, sich an ihrem Vergewaltiger zu rächen. Die Mädchen verprügeln Kurtz. Was sie nicht wissen: Der Anwalt ist für die Drogenmafia tätig und wird kurze Zeit später tot aufgefunden. Helen Dorn (Anna Loos) ahnt die bevorstehenden Verteilungskämpfe um die Nachfolge des im Gefängnis sitzenden Drogenpaten Gogol.

20:15 Uhr, WDR: Tatort: Die Blume des Bösen

Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) muss einige Tage Haus und Tochter seiner schönen Cousine Beatrice (Nadeshda Brennicke) hüten - die ehemalige Softporno-Darstellerin geht wegen einer Krebs-Untersuchung ins Krankenhaus. Ausgerechnet jetzt wird Ballauf von einem Unbekannten telefonisch bedroht - und eine Frau, mit der er vor Jahren einen One-Night-Stand hatte, wird bestialisch umgebracht. Am Tatort lässt der Täter eine rote Lilie zurück. Offenbar soll etwas gerächt werden, wofür der Unbekannte Max die Schuld gibt. Als der Unbekannte eine weitere Exfreundin von Max kidnappt, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.

21:40 Uhr, hr: Tatort: Ein neues Leben

Die Münchner Hauptkommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) stoßen nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem verbrannten Auto mit Hilfe ihres frisch installierten Polizeianwärters Fechner (Maximilian Schafroth) auf die Spur einer Drückerkolonne. Fechner erweist sich als unentbehrlich. Doch er entpuppt sich nach und nach als junger Mann mit zwei Gesichtern. Ivo Batic lässt der gewaltsame Tod des Opfers keine Ruhe. Um Eingang in die hermetisch abgeschottete Kolonne zu finden, schleust sich Batic als "verdeckter Ermittler" ein.

21:45 Uhr, WDR: Tatort: Nachtgeflüster

Maulheld oder Mörder? Für Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) ist der Fall klar: Der Mann im Radio will sich nur wichtig machen. In der bekannten Nighttalk-Sendung von Melissa Morgenstern (Annika Kuhl) brüstet sich ein anonymer Anrufer damit, den Polizisten Martin Krauss erschossen zu haben. "Einfach so!" Und er werde wohl wieder morden. Diese Story sorgt natürlich für Schlagzeilen. Doch Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf verfolgen eine andere Spur im Fall ihres ermordeten Kollegen. Wie sich herausstellt, war er hoch verschuldet.