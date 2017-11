" /> Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ZDF: Ostfriesenkiller

Norddeich ist ein wahrhaft friedlicher Urlaubsort an der Nordseeküste - bis eine Serie von Morden die kleine Stadt erschüttert. Für Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen (Christiane Paul), die gerade selbst in einer tiefen Lebenskrise steckt, wird dieser Fall zu einer Bewährungsprobe, die ihre bisherige Vorstellung von Gut und Böse vollkommen über den Haufen wirft. Ulf Speicher liegt mit einem Loch in der Stirn in seiner Küche - erschossen mit einer historischen Waffe. Kai Uphoff ist als nächster dran. Seine Leiche wird zwischen den friedlich am Deich grasenden Schafen gefunden.

20:15 Uhr, rbb: Mord mit Aussicht: Der Antrag

Sophie (Caroline Peters) ist bei Jochen Kauth (Arnd Klawitter) zum Abendessen eingeladen und wundert sich über den übertriebenen Aufwand, den er für ein scheinbar gewöhnliches Abendessen mitten in der Woche betrieben hat. Für Kauth ist es jedoch kein gewöhnliches Abendessen: Feierlich hält er um Sophies Hand an! Sophie reagiert mit einem entschlossenen "Jein", was bei Kauth für leichte Verärgerung sorgt. Damit nicht genug, gibt es für den Mord an Tierheilpraktikerin Junk eigentlich nur eine Person, die ein Motiv hätte: Und diese Person heißt Jochen Kauth!

23:10 Uhr, hr: Sophie - Schlauer als die Polizei: Ein Grab an der Donau

Nach über 25 Jahren in London kehrt Sophie Mayerhofer (Enzi Fuchs) in ihre Heimatstadt Regensburg zurück. Gleich bei ihrer Ankunft erwartet sie eine schlimme Nachricht: Ihr Vater, Dr. Mayerhofer, ist tot. Sophie will einfach nicht wahrhaben, dass der zuckerkranke Mann eines natürlichen Todes gestorben ist. Von Anfang an wittert die Hobbydetektivin ein Verbrechen. Und tatsächlich findet Miss Sophie wenig später erste Hinweise, die ihre Vermutung untermauern.