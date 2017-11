" /> Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Die Druiden kommen

Auf dem Opfertisch in Crowcall Circle, einem uralten Steinkreis, wird der Farmer Alex Preston erschlagen aufgefunden. Er wollte seinen Acker umpflügen und stieß dabei auf Widerstand. Der Hohepriester Ezra Canning ist Teil der "New Age Druiden" und hat Preston massiv bedroht. In der Nacht legt ein Unbekannter einen ausgeweideten Hasen auf den Opfertisch - für die Druiden eine ernste Warnung. Am nächsten Morgen ist Ezras Druidenfreundin Letizia tot. Barnaby (Neil Dudgeon) und Jones (Jason Hughes) ermitteln.

20:15 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Angst um Tessa Bülow

Die 15-jährige Tessa wird vermisst. Erste Indizien sprechen für ein Gewaltverbrechen. Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) werden bei ihren Ermittlungen von Polizisten der örtlichen Dienststelle unterstützt. Der Täter scheint mit den Kommissaren "Katz und Maus" zu spielen. Mehrfach gibt er anonyme Zeichen, die zunächst die Hoffnung nähren, das Tessa noch lebt, doch dann führt er die Kommissare mit seinen Hinweisen Schritt für Schritt zum Versteck der Leiche. Nach einer letzten Nachricht, dass das Mädchen nicht gelitten hat, schweigt der Täter.

21:45 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Das Biest muss sterben

Barnaby (Neil Dudgeon) und Jones (Jason Hughes) lassen es sich auf dem örtlichen Apfelweinfest schmecken. Doch dann muss der Inspector sich übergeben - im Weinfass schwimmt die Leiche des Steuerfahnders Peter Slim. Laut Kate Wilding (Tamzin Malleson), der Pathologin, starb er an rätselhaft vielen Knochenbrüchen, wie von einem Riesen geschüttelt. Apfelbauer und Schnapsbrenner Silas Trout (Stephen Marcus) ist ein Riese, aber er hat kein Motiv.

22:15 Uhr, rbb, Tatort: Im Schmerz geboren

Sie waren einst dicke Freunde wie "Jules & Jim" im Truffaut-Film von 1962 und liebten dieselbe Frau. Dann trennten sich ihre Wege: Harloff (Ulrich Matthes) flog von der Polizeischule und wurde Gangster in Bolivien, Murot (Ulrich Tukur) Kommissar in Deutschland. Jetzt steht Harloff nach 30 Jahren auf einem hessischen Bahnsteig - und umgehend sind drei Männer tot...

23:45 Uhr, rbb: Polizeiruf 110: Der Tausch

Erst hat sie gar keiner so recht bemerkt im hektischen Betrieb des Polizeireviers. Die junge Frau stand nur da und wiederholte immer wieder fassungslos: "Das ist nicht mein Kind, geben Sie mir mein Kind zurück". Der Fall, den Hauptkommissar Beck (Günter Naumann) ermittelt, ist so außergewöhnlich, dass er fast unlösbar scheint. Das Kind einer jungen Frau wurde vertauscht. Für eine Entführung gibt es aber keine Hinweise. Auf die Frage, warum man der Frau das fremde Kind in den Kinderwagen gelegt hat, findet Hauptkommissar Beck zunächst keine Antwort.