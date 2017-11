" /> Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Unter Oldtimern

Harriet Wingate (Susan Engel), Direktorin von Darnley Park, einem Mädcheninternat, veranstaltet auf dem weitläufigen Schulgelände eine Oldtimerparade. Doch das Event steht unter keinem guten Stern. Erst stolpert eine Schülerin über die Überreste des vor 40 Jahren nach einem Rennen vermissten Duncan Palmer. Dann wird der Juniorjuror der Parade, Doggy Day, DJ und Mädchenschwarm, nachts von der Anlasserkurbel eines teuren alten Autos an die Mauer gespießt. DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) hat alle Hände voll zu tun.

20:15 Uhr, ZDF: Der Mann ohne Schatten

Es ist kein alltäglicher Auftrag für den Berliner Anwalt, Frauenheld und Lebenskünstler Joachim Vernau (Jan Josef Liefers): Er soll in Havanna nach einem Mann suchen, der vor 30 Jahren spurlos verschwand. Katherina Gebhardt (Gudrun Landgrebe) ist die Schwester des Verschwundenen. Ihr Bruder Martin ist 1980 angeblich in die DDR "emigriert", dort aber nie angekommen. Stattdessen erreichen sie alle Jahre wieder Hinweise darauf, dass Martin noch lebt, mal in Kuba, mal in den USA.

21:45 Uhr, ZDFneo: Inspector Barnaby: Mr. Bingham ist nicht zu sprechen

Gerry Dawkins, ein Mitarbeiter der Sozialdienste in Causton, wird ermordet aufgefunden - er ist ertrunken. Warum hat er kurz vor seinem Tod in seinem Büro eine Mondkarte ausgedruckt? Maggies Sohn Ben (Julian Ovenden) arbeitet auf der Pferdefarm seiner Tante Selina (Beth Goddard). Ben muss Selina auch sexuell zu Diensten sein, verlobt sich aber heimlich mit ihrer Tochter Verity. Als Verity gesteht, Ben heiraten zu wollen, sucht Selina wutentbrannt Bens Mutter Maggie auf.

22:15 Uhr, rbb, Tatort: Franziska

Franziska wurde als Geisel genommen: Diese Nachricht trifft Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) mitten ins Mark. Sie müssen nicht nur den Mord an einem Häftling in der JVA Köln aufklären, sondern auch dringend ihrer Kollegin helfen. Neben ihrem Job bei der Mordkommission engagiert sich Franziska als ehrenamtliche Bewährungshelferin. Und ausgerechnet der ihr zugeordnete Häftling Daniel Kehl (Hinnerk Schönemann) bedroht sie jetzt im Besucherraum des Gefängnisses mit einem Messer.