" /> Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDFneo: Inspector Barnaby: Mord auf der Durchreise

Zwei Gruppen von fahrendem Volk drohen den Frieden von Martyr Warren in der Grafschaft Midsomer zu sprengen. Peter Fairfax (Ian Thompson) darf trotzdem mit seinen Leuten auf Will Saxbys (John Duttine) Grundstück campieren. Die Mehrheit im Dorf ist erbost über die "Belagerung", allen voran der Friedensrichter Hector Bridges (Paul Jesson). Am folgenden Abend wird Bridges mit seiner eigenen Schrotflinte erschossen aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben eine Vielzahl von persönlichen Feinden, bis in die eigene Familie hinein.

20:15 Uhr, ZDF: Der Gutachter - Ein Mord zu viel

Der forensische Psychiater Dr. Robert Siedler (Benjamin Sadler) macht einen guten Job. Er ist einfühlsam und distanziert zugleich, hat viel Erfahrung und beweist Rückgrat. Aktuell beschäftigt ihn der Fall Friedhelm Knecht (Michael A. Grimm), ein psychisch angeschlagener Ex-Alkoholiker, der lange Zeit in Verwahrung war. Roberts Gutachten führt zur Freilassung. Doch kurz darauf geschieht ein Mord, der auf Knecht hindeutet. Der Verdächtige ist flüchtig, der Fall geht durch die Presse, der Ehemann der Toten sieht rot. Plötzlich ist Robert der Sündenbock, wird für den Mord verantwortlich gemacht.

21:55 Uhr, ZDFneo: Inspector Barnaby: Tod in Badger's Drift

Emily Simpson wird in ihrem Cottage tot aufgefunden - offensichtlich ist die ältere Dame die Treppe hinuntergefallen und hat sich das Genick gebrochen. Unfall oder Mord? Die Nachbarin des Opfers, Lucy Bellringer (Rosalie Crutchley), ist überzeugt, dass ihre Freundin einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Sie hat die Orchideen-Sammlerin verstört aus dem Wald kommen sehen. Tatsächlich ist die ehemalige Lehrerin durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand zu Tode gekommen.

22:15 Uhr, rbb, Tatort: Salzleiche

Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) muss den Mord am Wachmann Sven Gutzkow aufklären, dessen Leiche seit einem halben Jahr in den Salzhalden des Erkundungsbergwerks Gorleben verschüttet lag. Schon bald ermittelt sie in einem brisanten Milieu. Der Leiter der Betreibergesellschaft des atomaren Zwischen- und Endlagers, Kasper, wird seit geraumer Zeit erpresst. Unter Verdacht stehen Gutzkows Kollegen Augenthaler, dessen Eigenheim im Rohbau steckt und der Geologe Sandmann - und was weiß die altgediente Anti-Atom-Aktivistin Welany?

23:45 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Der schlanke Tod

Dr. Helmut Merten steht zwischen zwei Frauen. Da ist Ruth Baselitz, seine Kollegin in der Firma und Lebensgefährtin, auf der anderen Seite Kerstin Paslak. Nach einem heftigen Streit mit Merten kommt Ruth tragisch zu Tode. Für die Kommissare Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) stellt sich die Frage: War es ein Unfall, Selbstmord oder sogar Mord?