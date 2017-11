" /> Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Treuetest

Ekki (Oliver Korittke) steht kurz davor, mit seiner festen Freundin Silke (Nadja Becker) zusammenzuziehen. Doch kurz darauf wird er von der hübschen Charlotte (Nele Kiper) angebaggert. Ekki ist für einen Seitensprung bereit. Doch als er von der Toilette zurückkommt, ist sie verschwunden. Am nächsten Tag sieht er in den Nachrichten, dass Charlotte sich aus dem Fenster gestürzt hat. Ekki kann nicht glauben, dass sie sich umgebracht hat und bittet Wilsberg (Leonrad Lansink), der Sache nachzugehen. Wilsberg findet schnell heraus, dass Charlotte eine Treuetesterin war.

22:00 Uhr, SWR/SR, Tatort: Du gehörst mir

In einem Ludwigshafener Parkhaus wird Bodybuilder Tarim Kosic (Luca Riemenschneider) ermordet. Bei der Untersuchung seiner DNS stellt sich heraus, dass Kosic der mutmaßliche Täter in einem einige Wochen zurückliegenden Vergewaltigungsfall war. Die junge Tänzerin Marie Rainers (Elisa Afie Agbaglah) wurde dabei so schwer verletzt, dass sie seitdem im Koma liegt. Tag und Nacht sitzt ihre Mutter Birte verzweifelt am Krankenbett - ist es denkbar, dass sie in ihrem Schmerz zur Mörderin aus Rache wurde?

22:05 Uhr, MDR: Polizeiruf 110: Blutiges Geld

Bei einem Raubüberfall auf einen Baumarkt wird der Filialleiter Manfred Weller (Oliver Hörner) niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Der Täter nimmt zwei Geiseln und kann mit der Beute entkommen. Am nächsten Morgen wird auf den schwerverletzten Manfred Weller in der Intensivstation des Krankenhauses ein Mordanschlag verübt, der nur durch einen Zufall in letzter Minute durch die Ärztin Andrea Lund (Birge Schade) verhindert werden kann. Doch der unbekannte Täter gibt nicht auf. Er entführt die zehnjährige Tochter der Ärztin und fordert von ihr Wellers Tod. Die Ermittlungen werden für die Kommissare Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) zu einem Wettlauf mit der Zeit.

22:25 Uhr, 3sat, Unter Verdacht: Ohne Vergebung

Im bayerischen Wallershofen liegen die Nerven blank. Der Polizist Walter Maiberger (Marcus Mittermeier) hatte bei einer Fahrzeugkontrolle Friedrich Schmolzer (Michael Stange), einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, vor den Augen tatenlos zusehender Passanten krankenhausreif geschlagen. Dr. Eva Maria Prohacek (Senta Berger) und André Langner (Rudolf Krause) stoßen bei ihren Ermittlungen auf eine Mauer des Schweigens. Dann kommt Walter Maiberger unter mysteriösen Umständen ums Leben. Als Prohacek und Langner Schmolzer abführen, werden sie von der wütenden Menge, die sich vor Schmolzers Haus versammelt hat, attackiert.