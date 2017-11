" /> Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF: Der Kriminalist: Hochrisiko

Clara Jedrich ist Notfallärztin. Während ihrer Nachtschicht verunglückt ein Motorradfahrer tödlich. Am nächsten Morgen ist Clara Jedrich ebenfalls tot. Kommissar Schumann (Christian Berkel) und sein Team finden die Leiche vor einem Hochhaus. Clara Jedrich ist vom Balkon ihrer Wohnung gestürzt. Die Tote hat Midazolam im Blut, ein Wirkstoff, der auch im Rettungsdienst zur Narkose eingesetzt wird.

20:15 Uhr, ZDFneo: Inspector Banks: Die Wege des Bösen

Inspector Banks (Stephen Tompkinson) Nachbar Al Jenkins (Philip Jackson) findet eine Schusswaffe im Zimmer seiner Tochter Tracy. Tracy selbst ist verschwunden, vermutlich mit ihrem Freund Jaff Kitson. Banks lässt sich von DI Helen Morton (Caroline Catz) überreden, ganz offiziell ein Expertenteam einzusetzen. Zu beider Entsetzen führt das Prozedere zu einer Strafanzeige gegen den Nachbarn und zu einer internen Ermittlung in Banks Abteilung. Die sichergestellte Waffe wurde kürzlich benutzt und Banks sucht sowohl den Besitzer als auch ein mögliches Opfer.

20:15 Uhr, Sat.1 Gold, Der Bulle von Tölz: Abenteuer Mallorca

Resi (Ruth Drexel) trifft auf Mallorca zufällig Rambolds (Gerd Anthoff) Freundin Hasi (Carin C. Tietze), die dort ein Restaurantprojekt betreut. Die beiden Frauen werden auf einer einsamen Landstraße gekidnappt und in ein Versteck in den Bergen verschleppt. Die Entführer verlangen von Rambold eine Million Euro Lösegeld. Benno (Ottfried Fischer) und Rambold beschließen, die Polizei außen vor zu lassen und Nadine (Katharina Abt), die gerade auf Mallorca Urlaub macht, auf die Entführer anzusetzen.

22:00 Uhr, Das Erste: Tatort: Spielverderber

Die Ex-Frau eines Bundeswehr-Piloten ist in ihrem Wochenendhaus im Harz ermordet worden. Alles deutet auf eine Beziehungstat hin. Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) findet heraus, dass die Tote ein ausschweifendes Liebesleben hatte und nach der Trennung von ihrem Mann in der Auswahl ihrer Liebhaber nicht allzu wählerisch war - sie hat sich weder bei Kameraden ihres Ex-Mannes noch bei den Ehemännern der Soldatinnen zurückgehalten. Ein Verhalten, mit dem sie sich in der Gemeinschaft isoliert hatte.

22:45 Uhr, ONE: Agatha Christie - Mörderische Spiele: Blausäure

Elvire Morenkova hat alles wovon man träumt: Sie ist schön, reich und ein gefeierter Filmstar. Sie lebt in einer vermeintlich harmonischen Ehe mit dem Produzenten ihrer Filme, Georges Leroy, hat jedoch zahlreiche heimliche Affären mit Kollegen des Filmteams. Bei einem gemeinsamen Abendessen bricht Elvire ganz plötzlich tot zusammen. Alle Anzeichen sprechen für einen Suizid mittels Blausäure, die sie sich selbst ins Champagnerglas geschüttet hat. Doch Kommissar Laurence (Samuel Labarthe) sieht genauer hin und findet Hinweise und jede Menge Motive für eine Ermordung der Diva.

23:30 Uhr, Das Erste, Mankells Wallander: Offene Rechnungen

Als in der Nähe von Ystad eine Frau ermordet wird, deutet alles darauf hin, dass ihr ehemaliger Arbeitgeber, der zwielichtige Malmöer Kneipier Hansson (Leif Andrée), in die Sache verwickelt ist: Offenbar wusste die Tote zu viel über die kriminellen Geschäfte ihres Ex-Chefs. Während Kommissar Wallander (Krister Henriksson) sich an Hanssons Fersen heftet, beginnt sein Kollege Stefan Lindman (Ola Rapace), in der Malmöer Unterwelt zu ermitteln. Dabei bekommt er Unterstützung von dem Großstadtfahnder Frank Borg, der für seine brachialen Methoden berüchtigt ist.