" /> Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Claire

Claire, Corinna... Die Frau, die in einem Luxusapartment tot aufgefunden wird, hatte zwei Gesichter. Corinna Berg wusste als "Claire Montand" die Männer in ihren Bann zu ziehen. Für ihre Freier war es mehr als Sex - sie hat ihnen das Gefühl gegeben, der Mann zu sein, der sie immer sein wollten. Doch jenseits dieser Illusion hat Corinna keine Liebe zugelassen. In Corinnas Haus findet Kommissar Schumann (Christian Berkel) zwar keinen Hinweis auf ihre Identität als "Claire", aber Corinna hatte offenbar Kontakt zu einer Beratungsstelle für Frauen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Banks: Im Sommer des Todes

Der Journalist Matt Barber liegt tot in seiner Ferienwohnung in einem kleinen Dorf. Spuren gibt es genug. Die ergiebigste ist die Verbindung zwischen Barber und einem Mord in den 80er Jahren. Banks (Stephen Tompkinson) muss sich in den alten Fall einarbeiten. Ein heikler Job, denn der Vater des Mordopfers ist Jack Barber (David Calder), Ex-Polizist und mittlerweile Kandidat bei der Wahl zum örtlichen Polizeichef. Banks entdeckt, dass seine Mitarbeiterin Annie (Andrea Lowe) ihm Informationen zu dem Hauptverdächtigen, David Hornby (Edward Macliam), vorenthält.

20:15 Uhr, Sat.1 Gold, Der Bulle von Tölz: Das Ende aller Sitten

Die wenigen Bewohner von Fair Isle, der Heimat von Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall), ereilt eine schreckliche Nachricht: Jemand hat die renommierte Vogelkundlerin Anna Blake (Leigh Biagi) in ihrem Labor erschlagen. Perez und seine Kollegin Alison McIntosh (Alison O'Donnell) erreichen die entlegene Insel, bevor der Verkehr nach Mainland wegen eines Sturms eingestellt wird. Entsprechend auf sich alleine gestellt, beginnen sie mit den Nachforschungen, die Spuren lassen auf eine heftige Auseinandersetzung mit tödlichem Ausgang schließen.

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Die Wahrheit

Ben Schröder wird beim Spaziergang mit seiner Familie von einem Unbekannten niedergestochen. Am helllichten Tag, vor den Augen seiner Frau Ayumi, seines sechsjährigen Sohnes und zahlreicher Zeugen. Bei den Befragungen offenbart sich für Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) eine verwirrende Vielzahl von Wahrheiten, denn die Beobachtungen der Augenzeugen widersprechen sich. Auf Maurers (Jürgen Tonkel) Wunsch hin übernimmt Leitmayr die Leitung der Soko, doch die Ermittlungen ziehen sich ergebnislos über mehrere Monate. Als Maurer die Soko schließlich auflöst, ohne dass der Täter gefasst ist, liegen Leitmayrs Nerven blank.

23:30 Uhr, Das Erste, Mankells Wallander: Heimliche Liebschaften

Der brutale Mord an einer Frau führt Kommissar Wallander (Krister Henriksson) auf die Spur ihres Liebhabers Micke Pettersson (Jonatan Blode). Dieser lebt mit seiner Frau und Freunden in einer Wohngemeinschaft auf einem Bauernhof. Wallander glaubt, dass Pettersson seine Geliebte zum Schweigen bringen wollte, um seine Ehe zu retten. Doch dann passiert ein weiterer Mord: Anki Hedman, ein Mitglied aus Petterssons WG, wird erschossen. Die Polizei entdeckt Hinweise, mit denen der unbekannte Killer weitere Morde im Kreis der Wohngemeinschaft ankündigt.