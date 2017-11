" /> Krimi-Tipps am Donnerstag

"Tatort"-Kommissar Tschiller (WDR) legt sich im Alleingang mit einem Zuhälter-Clan an. Im "Polizeiruf 110" (rbb) begeht ein Täter nach dem Mord an einer jungen Frau Fahrerflucht. In "Entführt" (ZDFneo) droht dagegen eine Lösegeldübergabe zu scheitern.