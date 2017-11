" /> Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Laufsteg in den Tod

Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) befinden sich bereits im wohlverdienten Wochenende, als sie an einen Tatort gerufen werden. Ein junges Mädchen ist tot. Das Opfer war Teilnehmerin eines Model-Castings und ist während eines Fotoshootings auf Ferropolis plötzlich zusammengebrochen. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Alle Anzeichen deuten auf eine Vergiftung hin. Wer hatte ein Motiv, das Mädchen zu töten?

20:15 Uhr, WDR: Tatort: Borowski und der Engel

Die Altenpflegerin Sabrina Dobisch (Lavinia Wilson) wird Zeugin eines Verkehrsunfalls und versucht beherzt, das Leben des angefahrenen jungen Fußgängers zu retten. Anschließend beschuldigt sie die Autofahrerin Doris Ackermann (Leslie Malton) des vorsätzlichen Mordes. Während Sabrina als mutige Retterin gefeiert wird und das öffentliche Aufsehen genießt, bleibt Kommissar Borowski (Axel Milberg) skeptisch: Außer der Zeugenaussage deutet nichts auf ein Kapitalverbrechen hin, bis seine Kollegin Sarah Brandt (Sibel Kekilli) eine Waffe im Handschuhfach von Doris Ackermann findet.

20:15 Uhr, ZDFneo, Sperling und die kalte Angst

Die Operation ist aufgeflogen: Sonja (Claudia Mehnert), die als geheime Informantin Hinweise auf einen großen Drogendeal in Berlin geben sollte, wurde enttarnt. Nun ist Sonja auf der Flucht vor ihren Peinigern und bittet in einem verzweifelten Anruf Sperling (Dieter Pfaff) um Hilfe. Sperling und sein Kollege Hoffmann (Philipp Moog) erreichen mit Mühe und Not den Treffpunkt, doch sie sind zu spät. Während Hoffmann ihre Angreifer verfolgt, stirbt Sonja in Sperlings Armen. Dass etwas "Unglaubliches" in Berlin geschehen würde, sind ihre letzten Worte.