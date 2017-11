" /> Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Freddy tanzt

Der junge Musiker Daniel Gerber lebte zuletzt auf der Straße. Jetzt wurde seine Leiche am Rheinufer gefunden. Offensichtlich war er bereits vor mehreren Tagen brutal zusammen geschlagen worden und dann an seinen inneren Verletzungen gestorben. Die Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) finden schnell heraus, dass sich Gerber kurz vor seinem Tod um einen Job als Pianist in einer Hotelbar beworben hatte. Allerdings gab es dann wohl einen Streit zwischen ihm und drei jungen, feiernden Bankern. Eine weitere Spur führt die Kommissare zu einem Wohnhaus in der Nähe des vermeintlichen Tatorts.

20:15 Uhr, ZDFneo, Sperling und der stumme Schrei

Kommissar Sperling (Dieter Pfaff) ist auf dem Weg in den Urlaub. Auf Usedom will er sich erholen. Doch der Weg dorthin führt ihn zu einer tragischen Liebesgeschichte, die weitere Verbrechen nach sich zieht. Das Haus von Paul Gehricke (Michael Kind) steht in Flammen. Offenbar handelt es sich um einen Brandanschlag. Nur durch Zufall gibt es keine Verletzten. Sperling möchte eigentlich von alldem nichts wissen, doch die Aufklärung des Schicksals der Familie nimmt ihn gefangen.

20:15 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Rot ist eine schöne Farbe

Mit einem Polizistenmord und üblen Intrigen hinter ehrbaren Fassaden müssen sich die beiden Kommissare Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) beschäftigen. Und das an einem ungewohnten Ort: Sie sind diesmal nicht in Halle, sondern in Erfurt im Einsatz. Dort misstraut die junge Staatsanwältin Cordes (Roswitha Schreiner) den eigenen Ermittlern. Sie hat den Verdacht, der Erfurter Polizeiapparat könnte bis in die höchsten Spitzen korrupt sein. Deshalb bittet sie die beiden Hallenser Kommissare um Amtshilfe: Sie sollen den Tod eines jungen Polizisten aufklären, der bei der Explosion seines Autos um Leben kam.