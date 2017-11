" /> Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Ostfriesenkiller

Norddeich ist ein wahrhaft friedlicher Urlaubsort an der Nordseeküste - bis eine Serie von Morden die kleine Stadt erschüttert. Für Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen (Christiane Paul), die gerade selbst in einer tiefen Lebenskrise steckt, wird dieser Fall zu einer Bewährungsprobe, die ihre bisherige Vorstellung von Gut und Böse vollkommen über den Haufen wirft. Ulf Speicher liegt mit einem Loch in der Stirn in seiner Küche - erschossen mit einer historischen Waffe. Kai Uphoff ist als nächster dran. Seine Leiche wird zwischen den friedlich am Deich grasenden Schafen gefunden.

20:15 Uhr, BR, Tatort: Todesbrücke

Als Till Ritter (Dominic Raacke) und Felix Stark (Boris Aljinovic) auf der Autobahn fahren, passiert es: Kurz vor einer Brücke zerplatzt eine Wasserbombe an ihrer Windschutzscheibe. Felix Stark kann einen Unfall gerade noch verhindern und sieht, wie sich drei Jugendliche aus dem Staub machen. Als der Insolvenz-Verwalter Thomas Francke an derselben Stelle tödlich verunglückt, denken sie sofort an die drei. Doch sie haben ein Alibi.

20:15 Uhr, 3sat, Tödlicher Rausch

Ein Uhr nachts. Florian (Sandro Lohmann) fordert den Dorfpolizisten Georg (Fritz Karl) voller Wut zum Wetttrinken in der Gastwirtschaft auf. Georg solle sich vorsehen, droht Florian, er sei ein verlogenes Schwein. Am nächsten Morgen ist Florian tot. Er hatte vier Promille im Blut und starb an Kreislaufversagen infolge seiner Alkoholvergiftung. Die städtische Kripo arbeitet in der Untersuchung dieses möglichen Kapitalverbrechens mit dem Polizisten vor Ort, Georg, zusammen.

20:15 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Hexenjagd

Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und Polizeihauptmeister Horst Krause müssen den Sprengstoffanschlag in einer Schule aufklären. Bei ihren Ermittlungen erfahren Lenski und Krause, dass die Abschlussprüfungen der zehnten Klassen kurz bevorstehen. Schnell fällt der Verdacht auf Tobias Lubkoll (Ludwig Simon) und Ben Wieland (Anselm Bresgott) aus der 10B. Beide müssen um ihren Abschluss bangen. Der Fall nimmt jedoch eine neue Wendung, als sich herausstellt, dass die Rohrbombe durch einen Zeitzünder eigentlich erst nachmittags um 17 Uhr explodieren sollte.

22:10 Uhr, WDR: Tatort: Duisburg-Ruhrort

Im Duisburger Hafen wird ein Toter gefunden. Es ist der Binnenschiffer Heinz Petschek. Er wurde erstochen. Dringend der Tat verdächtig erweist sich der Schiffer Jan Poppinga (Michael Rastl); Petschek hatte mit seiner Frau ein Verhältnis. Kriminalhauptkommissar Horst Schimanski (Götz George) glaubt an Poppingas Unschuld. Es stellt sich heraus, dass Petschek kurz vor seinem Tod seinen langjährigen Arbeitsplatz verlassen und auf dem Schiff des Partikuliers Wittinger (Max Volkert Martens) angeheuert hatte. Die Gründe für diesen Wechsel liegen im Dunkeln.

22:45 Uhr, hr, Irene Huss, Kripo Göteborg: Tod im Pfarrhaus

Der Mord an einem Gemeindepfarrer, seiner Frau und dessen Sohn hält Irene Huss (Angela Kovács) und ihr Ermittlerteam in Atem. Ein okkultes Symbol am Tatort deutet auf die Aktivitäten einer Sekte hin. Offenbar sind deren Teufelsanbeter auch für einen unaufgeklärten Ritualmord verantwortlich, der die Gemeinde fünf Jahre zuvor schon einmal erschütterte. Die esoterisch angehauchte Gemeindekantorin Eva Möller (Katarina Ewerlöf) spielt der Kommissarin einen versteckten Hinweis zu, der auf die Spur einer satanistischen Gruppe führt. Dabei gerät die Ermittlerin unfreiwillig in eine höchst peinliche Situation, die sie ihren Kollegen verschweigt.

23:40 Uhr, WDR, Tatort: Tote Taube in der Beethovenstraße

Ein Mann bricht auf der Beethovenstraße in Bonn zusammen. Sein Mörder flüchtet. Der Tote, ein Privatdetektiv aus New York, war einem internationalen Erpresserring auf der Spur. Unterstützt von Zollfahnder Kressin (Sieghardt Rupp) übernimmt Sandy, des Toten Kompagnon, den Fall. Es gelingt ihm, sich in den Erpresserring einzuschmuggeln. Doch die Turbulenzen des Kölner Karnevals machen den Fall immer verwirrender und undurchschaubarer. Schließlich endet er in einem finsteren, blutigen Alptraum.