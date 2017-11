" /> Krimi-Tipps am Dienstag

In "Stralsund" (ZDFneo) sucht Kommissarin Petersen ein entführtes Mädchen. Der Mord an einer begehrten Frau geht "Tatort"-Ermittler Leitmayr (NDR) an die Nieren. In "Zorn - Vom Lieben und Sterben" (Das Erste) verschweigt eine Jugendclique ein tödliches Geheimnis.