" /> Krimi-Tipps am Dienstag

In "Friesland: Irrfeuer" (ZDFneo) wird eine Leiche in einem Scheiterhaufen gefunden. "Der Pathologe" (hr) untersucht im Dublin der 50er Jahre den Tod einer Wöchnerin. In "Polizeiruf 110" (MDR) hält eine ungewöhnliche Einbruchsserie die Ermittler auf Trab.