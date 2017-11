" /> Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo: Friesland: Familiengeheimnisse

Die ostfriesischen Polizisten Jensen (Florian Lukas) und Özlügül (Sophie Dal) haben sich um die Position des Dienststellenleiters beworben. Beide achten penibel darauf, dass der andere sich nicht zu sehr profiliert. Als sie auf die Leiche des Türstehers der ansässigen Großraumdisco stoßen, ist dies genau das richtige, um ihre polizeilichen Kompetenzen unter Beweis zu stellen. Der tote Felix Bilstedt, Sohn des ansässigen Bio-Bauern, war in Drogengeschäfte verstrickt.

22:00 Uhr, NDR: Tatort: Taxi nach Leipzig

Die Hauptkommissare Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und Klaus Borowski (Axel Milberg) haben aus unterschiedlichen Gründen ein Polizeiseminar verlassen. Genau wie der alternde Polizist Affeld. Unfreiwillig landen die drei gemeinsam im Taxi eines wütenden und hoch aggressiven Mannes. Der hat gerade erfahren, dass die Liebe seines Lebens am folgenden Tag seinen Todfeind heiraten wird. Es ist keine gute Idee, diesen Mann zu provozieren. Affeld tut es trotzdem. Kurze Zeit später ist er tot. Borowski und Lindholm sitzen gefesselt auf der Rückbank.

22:45 Uhr, hr: Inspector Mathias - Mord in Wales: Blutsbande

Mit seinem Leben hat Aron Bowen (Oliver Ryan) die Rückkehr in seine Heimat bezahlt. Am Strand findet die Polizei die verkohlte Leiche des Mannes, der erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen wurde. Dort saß er 13 Jahre lang ein für den Mord an seiner Lebensgefährtin, den er immer bestritten hatte. Bei den Ermittlungen erfahren Inspector Tom Mathias (Richard Harrington) und Kollegin Mared Rhys (Mali Harries) kaum Gutes über den Toten: nicht von Cal Bowen (Jams Thomas), dem Bruder, bei dem Arons Tochter Ffion (Ella Peel) aufwächst; nicht von Arons Mutter Annes (Helen Griffin), die in ihrem Sohn einen Schuldigen sieht, der das Opfer eines verdienten Racheaktes wurde.