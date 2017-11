Kate legt los: Williams Braut bei erstem Auftritt

Lächelnd Champagner über ein Boot schütten, Blumensträuße von Kindern entgegennehmen, freundlich mit den Menschen plaudern und Hände schütteln: Kate Middleton hat den ersten offiziellen Auftritt seit der Verlobung mit Prinz William ohne Pannen hinter sich gebracht. Hatte sich die 29-Jährige zuletzt sehr versteckt gehalten, trat sie am Donnerstag bei einer Schiffstaufe ins Rampenlicht.

Die Taufe des Rettungsbootes auf der walisischen Insel Anglesey war der erste offizielle Termin als künftige Prinzessin, den Kate absolvierte. Fehler durften ihr dabei nicht unterlaufen: Kameraaugen folgten ihr auf Schritt und Tritt, teilweise wurde das ganze live im Fernsehen übertragen. Auch viele ausländische Reporter waren vor Ort. Hunderte Schaulustige hatten schon in der Früh in der Kälte ausgeharrt, um das Ereignis mitzuerleben.

"Breaking News: Kate hat Champagner über ein Rettungsboot geschüttet", lautete die Schlagzeile beim Sender BBC. Der Auftritt rief reibungslos, war doch vom Palast ein Heimspiel arrangiert worden: Kate und William leben in Anglesey auf einem gemieteten Bauernhof. Der 28-jährige William, Zweiter in der britischen Thronfolge, arbeitet in der Nähe als Rettungshubschrauber-Pilot beim Militär.

Das Paar habe sich ausdrücklich gewünscht, den ersten offiziellen Termin sozusagen "Zuhause" zu machen, hieß es vom Palast. Und auch für den zweiten wurde Kate so viel Rückendeckung wie möglich gegeben: Am Freitag wurde sie zusammen mit William an der schottischen St. Andrews Universität erwartet, wo die beiden studiert und sich kennengelernt hatten. Dort sollten sie die Feierlichkeiten zum 600. Bestehen der Uni eröffnen.

Mit Argusaugen wurde auch beobachtet, was die künftige Prinzessin trug. Die für ihren Stil oft gelobte Kate hatte sich einen beigen Mantel und einen typisch britisch anmutenden Federschmuck für das Haar ausgesucht. Das Paar hatte keine Eile und blieb sogar länger bei der Rettungsstation, als der offizielle Plan vorsah. Das zeigte Wirkung: Kate und William hätten sehr entspannt gewirkt, hieß es lobend von den Kommentatoren.

Der Royal-Experte der BBC, Peter Hunt, sagte voraus, dass die ersten Auftritte der beiden die Vorlage für die Zukunft seien. Um möglichst privat zu bleiben und die Fehler, die Williams Eltern Prinz Charles und Prinzessin Diana gemacht hatten, nicht zu wiederholen, laute die Taktik vermutlich: Sich ab und zu sehen lassen und die Ansprüche der Menge zu befriedigen. Danach wieder für längere Zeit abtauchen.