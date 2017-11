" /> Jetzt kommt auch Pietro: "Grill den Henssler" als Gesprächstherapie?

Eigentlich geht es in "Grill den Henssler" ums Kochen! Doch irgendwie scheint die VOX-Show mit Starkoch Steffen Henssler (44) und Moderatorin Ruth Moschner (41) immer mehr zur lombardischen Therapiesitzung zu verkommen. In der kommenden Osterausgabe wird jetzt Pietro Lombardi (24, "Mein Herz" ) den Kochlöffel schwingen - am 2. April hatte bereits seine Noch-Ehefrau Sarah (24, "Heartbeat" ) ihren Solo-Auftritt bestritten. Natürlich kam damals auch ihre Trennung zur Sprache.

Auch Pietro wird am kommenden Sonntag über seine Verflossene plaudern. In der vergangenen Staffel im letzten Herbst waren die beiden noch gemeinsam vor Ort, von Spannungen zwischen dem einstigen "DSDS"-Traumpaar war damals noch nichts zu sehen. Alles nur gespielt, fragt Moschner interessiert nach? Pietros Antwort lässt allerdings kaum Zweifel zu: "Warum soll ich zu ihr sagen, dass ich sie liebe, wenn wir getrennt sind. Da war wahrscheinlich noch alles gut. Also ich dachte, dass alles gut wäre." Ein Seitenhieb auf die damals möglicherweise schon existierende Affäre seiner Ex?

Ach, gekocht wird ja auch noch: Neben Pietro - der im Übrigen das Dessert übernehmen wird - treten Moderatorin Frauke Ludowig (53) und Comedian Max Giermann (41) gegen Henssler an, die allesamt von Starkoch Ali Güngörmüs (40) unterstützt werden. Das Ganze gibt es am Ostersonntag bei VOX ab 20:15 Uhr zu sehen.