James Corden moderiert auch 2018 die Grammys

Als Schauspieler hat er seine Karriere gestartet, mittlerweile kennt die ganze Welt James Corden (38) aber eher als Comedian und Moderator der amerikanischen "The Late Late Show". Dass er sich mit Musik auskennt, bewies er bisher nicht nur bei seinen "Carpool Karaoke"-Einlagen mit unzähligen Stars, sondern auch als Moderator der diesjährigen Grammy Awards vor wenigen Monaten. Auch im kommenden Jahr soll er diese Rolle wieder übernehmen, wie der US-Sender CBS laut dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" nun angekündigt hat.

2017 übernahm Corden die Verantwortung erstmals von Rapper und Schauspieler LL Cool J (49, "Mama Said Knock You Out" ), der zuvor fünf Mal durch das alljährliche Programm geführt hatte. Die mittlerweile 60. Ausgabe der Grammys wird am 28. Januar 2018 ausgestrahlt. Zum ersten Mal seit 2003 wird das Event wieder in New York stattfinden - im Madison Square Garden. Bei den diesjährigen Grammys hatte Corden unter anderem gerappt und zu einer Spontaneinlage von "Carpool Karaoke" geladen.