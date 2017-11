" /> Italo-Western-Held Terence Hill meldet sich als Bergpolizist zurück

Terence Hill ist zurück! Der 78-jährige Schauspieler feiert nun auch hierzulande mit der italienischen Erfolgsserie "Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel" ("Un passo dal cielo") sein TV-Comeback. Der Bayerische Rundfunk zeigt das Format ab 28. Juli 2017 immer freitags um 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.



"Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel": Pietro, Tierärztin Silvia (Gaia Bermani Amaral) und Kommissar Vincenzo (Enrico Ianniello)

Foto:BR/BetaFilm/Alessandro Molinari

In der humorvoll und emotional erzählten Krimi-Serie spielt der italienische Weltstar Pietro, den Kommandant der Forstwache in der Gemeinde Innichen im Südtiroler Hochpustertal. Der Witwer, der seine Frau bei einem Bergunfall verloren hat, lebt zurückgezogen auf 1.400 Meter Höhe in einem Blockhaus am See - dem Himmel ganz nah. Bei der Lösung der Kriminalfälle wird er von seinen Freunden, seinem Kollegen Roccia (Francesco Salvi) und von der Tierärztin Silvia (Gaia Bermani Amaral) unterstützt. Außerdem wird Kommissar Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) von Neapel nach Innichen versetzt - ein Kulturschock für ihn...



"Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel": Pietro will die Natur schützen

Foto:BR/BetaFilm/Alessandro Molinari

Unsterblich machten sich Terence Hill und sein im vergangenen Jahr verstorbener Kollege Bud Spencer (1929-2016) mit parodistischen Kult-Western wie "Die rechte und die linke Hand des Teufels" (1970), "Vier Fäuste für ein Halleluja" (1972), "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" (1972) und vielen weiteren Kult-Filmen.