Hans Meiser: Von der Talk-Legende bis zum Böhmermann-Rauswurf

Stolpert Hans Meiser (70) über eine Verschwörungsseite? Am Dienstag hieß es: Jan Böhmermanns (36) "Neo Magazin Royale" hat den ehemaligen Talkmaster vor die Tür gesetzt. Das ist in einem Facebook-Post der Produktionsfirma Bildundtonfabrik nachzulesen. Zuvor hatte das "Vice Magazine" einen Bericht aufgegriffen, demzufolge Meiser für die Webseite "watergate.tv" tätig ist.

Meiser selbst sagte gegenüber "Vice", die Tätigkeit sei nur ein Job für ihn, er habe auf der Seite auch nur drei Beiträge verfasst und wolle das nicht "diskutieren". Von "rp-online.de" wird er zitiert: "Das, was ich dort geschrieben habe, hat mit Verschwörungstheorien aber nichts zu tun. Die Texte und Informationen sind belegbar und haben Hand und Fuß." Er sei allein für seine Beiträge verantwortlich. "Das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, das auf der Seite auftaucht." Warum er diesen Job macht, sagte er nicht. Oder ist das Ganze nur eine Böhmermann-Aktion, um die Verschwörungstheoretiker reinzulegen, wie bereits im Netz gemunkelt wird? Wohl eher nicht: Wie "Spiegel Online" berichtet, bestätigte das ZDF die Trennung von Meiser. Anderen Tätigkeiten sei Meiser ohne das Wissen der Produzenten nachgegangen.

Hans Meisers lange Karriere bei RTL

Bevor er im "Neo Magazin Royale" die Figur des "kleinen Manns" verkörperte, und als "Hans Meiser-Steinmeiser" eine Bundespräsidenten-Parodie spielte, war Meiser schon ein bekanntes TV-Gesicht. Nach seinem Karrierebeginn beim Hörfunk ging er in den 80er Jahren zum Fernsehen. Beim Sender RTL plus war er von Anfang an mit dabei. Er führte von 1984 bis 1992 durch die Nachrichtensendung "7 vor 7", die 1988 in "RTL aktuell" umbenannt wurde.

Bekannt wurde Meiser aber vor allem durch seine nach ihm benannte Nachmittags-Talkshow, die er achteinhalb Jahre moderierte. Die erste Sendung lief im September 1992. Die Show hatte zu ihrem Höhepunkt über 40 Prozent Marktanteil und war der Vorreiter für viele andere Formate, die ähnlich funktionierten: Unbekannte Personen sprachen darin über Alltagsthemen oder Probleme. 1993 gewann die Sendung unter anderem die Goldene Kamera und einen Bambi - und Hans Meiser wurde zum großen TV-Star.

"Hans Meiser" war am Ende nicht nur der Vorreiter dieser Talkshows am Nachmittag, sondern auch eine, die sich mit 1.700 Folgen am längsten hielt. Nach Ende des nachmittäglichen Talk-Booms wurde aber auch Meisers Show eingestellt, im März 2001 lief die letzte Ausgabe.

Und noch etwas kann sich Hans Meiser auf die Fahnen schreiben: In der Sendung "Hans macht dich zum VIVA-Star" wurde 1999 Comedian Oliver Pocher (39) entdeckt. Meiser war zudem im RTL-Reality-Format "Notruf" (1992-2006) zu sehen, zusammen mit Birgit Schrowange (59) moderierte er auch eine TV-Pannenshow. Als Quizmaster war die ehemalige RTL-Allzweckwaffe ebenfalls schon tätig: Mit "Einundzwanzig" war der heute 70-Jährige von 2000 bis 2002 auf Sendung. Seit 2010 ist der Moderator, Produzent und TV-Berater nicht mehr bei RTL zu sehen. Schließlich brachte Böhmermann ihn 2015 wieder zurück ins TV. Ob er wiederkommt?