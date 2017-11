Gibt Stefan Raab doch noch ein Comeback?

Eigentlich hat sich Moderator und Entertainer Stefan Raab (50, "Maschen-Draht-Zaun" ) im Dezember 2015 komplett zurückgezogen. Umso mehr sehnen sich seine Fans nach einem TV-Comeback, bislang aber ohne konkreten Anhaltspunkt. Jetzt gab allerdings der ProSiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling in einem Interview mit dem "Handelsblatt" Raum für Spekulationen. Der Tenor: Man sei durchaus in Kontakt mit Raab.

"Man redet über Ideen und über mögliche gemeinsame Projekte", sagte Ebeling wörtlich. An eine schnelle Rückkehr ist allerdings vorerst nicht zu denken: "Ich glaube aber nicht, dass Stefan Raab in naher Zukunft zurück vor die Kamera will." Raab fehle nicht nur ihm persönlich und dem Sender, sondern wohl auch der ganzen Fernsehnation, so Ebeling weiter.