" /> "Game of Thrones": HBO brütet über vier verschiedenen Spin-offs

Die Fantasy-Drama-Serie "Game of Thrones" (2011-2018) wird zwar nicht fortgesetzt, verschiedene Zeitabschnitte innerhalb der von Autor George R.R. Martin (68) erschaffenen Welt könnten dennoch näher beleuchtet werden. Vier Ideen - bei zweien davon ist Martin ebenfalls involviert - sollen sogar so gut sein, dass der Sender möglicherweise vier verschiedene Spin-offs umsetzen will.

Wie "hollywoodreporter.com" meldet, stammen die vier Vorlagen von erfahrenen Drehbuchautoren: Jane Goldman ("Kingsman: The Secret Service") zusammen mit Martin, Carly Wray ("Mad Men") und Martin, Max Borenstein ("Kong: Skull Island") sowie Brian Helgeland ("Mystic River" ). Keiner der vier ist aktuell in die "Game of Thrones"-Produktion involviert. Die vier Spin-of-Projekte seien noch in der Entwicklungsphase, es gebe bislang auch keine Zeitpläne, wie es vom Sender weiter heißt.

Die vorletzte, siebte Staffel der Hit-Serie startet am 16. Juli 2017 beim US-Sender HBO. Deutsche Fans können die neuen Folgen ab 17. Juli bei Sky sehen. Die finale, achte Staffel soll dann 2018 aufgestrahlt werden.