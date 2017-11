" /> "Game of Thrones": Ed Sheeran spielt seine Szene herunter

Neue Folgen von "Game of Thrones" gibt es in einem Monat. Sänger Ed Sheeran (26, "Shape of You" ) hat in der siebten Staffel der Hit-Serie bekanntlich einen Cameo-Auftritt, den Fans mit Spannung erwarten. Doch nun hat der gebürtige Brite seine Szene heruntergespielt. "Ich habe noch nichts gesehen. Ich kenne nur meine Szene, die ich mit Maisie [Williams] gedreht habe. Ich mag sie", erzählte er "ET Online" am Rande einer Gala für die Songwriters Hall of Fame in New York.

Werden die Fans enttäuscht sein?

Allerdings fügte der 26-Jährige an: "Es passiert nichts Aufregendes in dieser Szene, wir führen nur eine Unterhaltung und das war's auch schon." Er habe das Gefühl, dass sein Kurzauftritt zu sehr aufgebauscht worden sei. "Die Leute werden es sehen und sich denken, 'Oh... ähm... alles klar'. Es ist keineswegs ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen. Ich bin einfach nur dabei", führte Sheeran weiter aus.

Ein kleine Anekdote hatte er dann doch noch parat: Sheeran war nämlich etwas falsch gekleidet bei den Dreharbeiten. "Ich hatte meine Thermosocken nicht angezogen und war im Winter in England für rund zehn Stunden im Freien. Es war kalt", erinnerte er sich.

Die erste Folge der siebten Staffel von "Game of Thrones" flimmert am 16. Juli über die US-Bildschirme. In Deutschland folgen die neuen Episoden einen Tag später auf Sky.