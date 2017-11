" /> "Game of Thrones": Der neue Trailer verspricht Krieg und Frieden

Der zweite Trailer zur heiß ersehnten siebten Staffel von "Game of Thrones" ist da und er ist sogar noch düsterer als sein Vorgänger ausgefallen. Eines ist eindeutig: Der Winter ist wahrlich angekommen in Westeros - und mit ihm ein gigantischer Krieg. "Kämpfe nicht im Norden oder im Süden", raunt die Stimme von Petyr Baelish (Aidan Gillen, 49), während Sophie Turner (21) alias Sansa Stark durch eine Schneelandschaft schreitet. "Kämpfe mit deinem Verstand immer und überall", heißt es weiter in dem rund zweiminütigem Clip.

Verbünden sich alle?

Der neue Trailer gibt aber auch ein kleines bisschen Anlass zur Hoffnung. Werden sich am Ende etwa die auf den Tod zerstrittenen Häuser zusammenschließen, um den gemeinsamen übermächtigen Feind, die Weißen Wanderer, besiegen zu können? "Der einsame Wolf stirbt. Aber das Rudel überlebt", sinniert Sansa am Ende des Trailers. Gut möglich also, dass sie und Jon Schnee (Kit Harington, 30) bald schon an der Seite von Drachenkönigin Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 30), Tyrion Lennister (Peter Dinklage, 48) und vielleicht sogar dessen Bruder Jaime (Nikolaj Coster-Waldau, 46) kämpfen werden.

Selbst Jon Schnee schlägt in diese Kerbe: "Für Jahrhunderte haben unsere Familien zusammen gegen den gemeinsamen Feind gekämpft. Unabhängig ihrer Differenzen. Wir müssen dasselbe tun, wenn wir überleben wollen." Nur für die verbitterte Cersei (Lena Headey, 43) scheint jede Rettung zu spät zu kommen. Denn sie hat sich in der sechsten Staffel eindeutig dazu entschieden, ein einsamer Wolf zu sein. Bald werden es alle Fans erfahren: Ab 17. Juli läuft die siebte Staffel im deutschen Fernsehen.