" /> "GNTM"-Finale: Stiehlt Helene Fischer Heidi Klum die Show?

Model gegen Sängerin, Laufsteg gegen Bühne: Das diesjährige Finale von "Germany's next Topmodel" hat ein ganz besonderes inoffizielles Duell zu bieten. Helene Fischer (32) und Heidi Klum (43) wollen den Zuschauern am 25. Mai, ab 20:15 Uhr, auf ProSieben, auf ihre ganz eigene Weise einheizen. Helene Fischer wird ihren frischen Song "Herzbeben" performen, der von ihrem neuen selbstbetitelten Album stammt , das gerade erst erschienen ist.

Und auch Heidi Klum wird musikalisch. "Ich habe mir gedacht es wäre etwas Besonderes, im Finale von 'Germany's next Topmodel' zu singen und zu tanzen", erklärt Klum in der offiziellen Pressemitteilung des Senders. Gesagt, getan: Das Model wird zusammen mit ihren Jury-Kollegen Michael Michalsky (50) und Thomas Hayo (*1969) eine für die Sendung komponierte und choreographierte Show-Einlage aufführen.

Weitere Stargäste

Neben Fischer und der "GNTM"-Jury werden auch Beth Ditto (36) mit "Fire" und Robin Schulz (30, "Sugar" ), der zusammen mit James Blunt (43) auftritt, für die musikalische Unterhaltung zuständig sein. Ex-Juror Wolfgang Joop (72) wird zudem einen Walk gestalten und die Models gemeinsam mit den aktuellen Juroren beurteilen.

Nach der Bombendrohung beim "GNTM"-Finale im Jahr 2015 findet die diesjährige Show wieder in Deutschland statt. Aus Sicherheitsgründen wolle man die Veranstaltung aber nicht live ausstrahlen, sondern ähnlich wie beim Superbowl mit einem geringen Zeitversatz. Außerdem wird es den Zuschauern in der Arena in Oberhausen verboten sein, ihre Handys mit in die Halle zu nehmen.