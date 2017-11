" /> Fünf Fakten zur neuen ProSieben-Serie "This Is Us"

Millionen von Zuschauern, zahlreiche Nominierungen und auch viele Preise: Die US-amerikanische Fernsehserie "This Is Us - Das ist Leben" ist in den USA bereits ein voller Erfolg. Immerhin hatte die Serie die meisten Zuschauer der abgelaufenen US-Herbst-Season. Jetzt kommen die Folgen der ersten Staffel nach Deutschland und laufen heute das erste Mal auf ProSieben. Erfahren Sie hier mehr über die US-Erfolgsserie.

1. Die Darsteller

Hauptdarsteller Milo Ventimiglia (39) kennt man bereits aus der Kultserie "Gilmore Girls". In dieser kämpfte er als Jess Mariano um das Herz von Rory (Alexis Bledel). Aber auch in anderen erfolgreichen US-Serien wie "Gotham" oder "Law & Order" hatte er ab und an Gastrollen. Ein ebenfalls nicht unbekanntes Gesicht ist Mandy Moore (33). Die Ex von "Scrubs"-Schauspieler Zach Braff (42) spielt in "This Is Us" die Frau von Ventimiglia. Weitere Schauspieler sind: Sterling K. Brown (41, "American Crime Story" ), Justin Hartley (40, "Smallville") oder Chris Sullivan (36, "Guardians of the Galaxy Vol. 2" ).

2. Die Handlung

Das Besondere an der Dramedy-Serie: Sie spielt in mehreren Zeitebenen. Jack und Rebecca Pearson hatten 1980 eigentlich eine Drillingsgeburt erwartet. Da ein Kind bei der Geburt gestorben ist, beschließen die beiden ein weiteres zu adoptieren: den afroamerikanischen Jungen Randall, der am selben Tag geboren wurde. In der Serie wird die Geschichte der Eltern sowie der erwachsenen Kinder erzählt.

3. Die Auszeichnungen

"This Is Us" wurde bereits dreimal für einen Golden Globe nominiert. Auszeichnungen gab es auch einige. Unter anderem den People's Choice Award, einen Critics' Choice Television Award und einen American Film Institute Award konnte die Serie abstauben. Das US-Magazin "TV Guide" urteilte: "Die kreativste und am besten gemachte Serie der US-Season."

4. Die Kritiken

Auf der Website "Rotten Tomatoes", auf der User Filme und Serien rezensieren können, schafft es die Serie auf ganze 90 Prozent. Natürlich mischen sich unter die positiven aber auch negative Kommentare. So heißt es beispielsweise von einem User, die Serie sei "zu sentimental angelegt". Für "Entertainment Weekly" ist "This Is Us" eine "erfrischende Abwechslung von der Gewalt und dem Pessimismus, die in anderen Soaps herrschen".

5. Darum ist die Serie in den USA ein Erfolg

In Zeiten von Netflix und Amazon Prime scheint es fast verwunderlich, dass "This Is Us" in den USA sehr erfolgreich ist. Schließlich stehen einem zahlreiche Serien zur Verfügung, die weit aufwendiger produziert, aber auch düsterer angelegt sind. Laut "seattletimes.com" sieht Schauspieler Milo Ventimiglia genau darin das Erfolgsrezept von "This Is Us": "Die Serie füllt die Leere, die momentan in der Fernsehlandschaft herrscht, die zynisch und dunkel wirkt und nur so von Zombies wimmelt", erzählt er. "Es ist toll, Teil von etwas zu sein, das gut und hoffnungsvoll ist und einen noch dazu als Künstler inspiriert."