" /> Frische Bilder zur siebten Staffel von "Game of Thrones"

Wie wird es weitergehen mit dem Schicksal von Westeros? Diese Frage stellen sich "Game of Thrones" -Fans nun schon eine ganze Weile. Am 16. Juli wird die siebte Staffel endlich in den USA anlaufen - und in Deutschland nur wenige Stunden später beim Bezahlsender Sky Atlantic zu sehen sein. Um die Wartezeit noch einmal zu verkürzen, hat der US-Sender HBO jetzt neue Szenenbilder veröffentlicht.



Daenerys Targaryen, die Mutter der Drachen

Foto:Macall B. Polay/HBO/Sky

Zu sehen sind darauf einige der beliebtesten respektive umstrittensten Figuren der Reihe: Jon Schnee (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Cersei Lennister (Lena Headey) und Jaime Lennister (Nikolaj Coster-Waldau). Das genaue Schicksal der einzelnen Figuren wird auf den Schnappschüssen natürlich nicht verraten. Um zu erfahren, was genau mit den Häusern von "Game of Thrones" passieren wird, müssen sich die Fans noch etwas in Geduld üben.



Die Zwillingsgeschwister Cersei und Jaime Lennister (r.)

Foto:Helen Sloan/HBO/Sky

Kürzlich war bekannt geworden, dass die finale Folge der siebten Staffel mit einer Spielfilmlänge von 81 Minuten daherkommen soll. Die vorangehende Episode soll es auf immerhin noch lange 71 Minuten bringen. Das ist nicht nur ungewöhnlich, Fans dürften darüber auch absolut entzückt sein. Zuvor wurde öffentlich, dass die beiden finalen Staffeln nur sieben, beziehungsweise gar nur sechs Episoden aufweisen sollen.