" /> Endspurt bei "Pretty Little Liars": Werden alle Geheimnisse gelüftet?

In den USA ist die Serie "Pretty Little Liars" ein Hit. Vor allem in den sozialen Netzwerken sorgt die Show für jede Menge Wirbel: Es wird bei jeder Folge getwittert und gefacebookt, was das Zeug hält! Doch damit ist bald Schluss. Nach sieben Staffeln endet die Serie. Das große Finale wird bereits Ende Juni in Amerika ausgestrahlt. Bei TNT Serie laufen ab 11. Juni immer sonntags um 20:15 Uhr die finalen Folgen als deutsche TV-Premiere. Die Frage aller Fragen der letzten Episoden lautet: Wer versteckt sich hinter "Über A"?

Worum geht es in der Show?

"Pretty Little Liars" basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Sara Shepard und spielt im fiktiven Städtchen Rosewood, einem Vorort von Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania. Das Leben der Schülerinnen Aria Montgomery (Lucy Hale, "Cinderella Story: Es war einmal ein Lied"), Emily Fields (Shay Mitchell, "Mother's Day"), Hanna Marin (Ashley Benson, "Spring Breakers" ) und Spencer Hastings (Troian Bellisario, "C.O.G.") ändert sich drastisch, als ihre Freundin Alison DiLaurentis (Sasha Pieterse, "Movie Star - Küssen bis zum Happy End") spurlos verschwindet.

Es beginnt ein Spießrutenlauf aus Geheimnissen, Intrigen und Verwirrspielen. Denn die Freundinnen erhalten mysteriöse SMS und Drohungen einer ihnen unbekannten Person namens "A". Fortan versuchen Aria, Emily, Hanna und Spencer herauszufinden, wer "A" ist und wollen Alisons Verschwinden aufklären. Die ersten sechs Staffeln hielten einige Knalleffekte parat: Mord, eine Lehrer-Schüler-Beziehung, einen Zeitsprung von fünf Jahren sowie eine Wiederauferstehung von den Toten. Nachdem Ende der sechsten Staffel die Identität hinter dem Pseudonym "A" enthüllt wurde, werden die Ladys nun von "Über A" tyrannisiert.

Was erwartet die Fans in den letzten Folgen?

Nach dem unerwarteten Tod von Noel Kahn (Brant Daugherty) versuchen die Freundinnen ihr Leben wieder in die richtige Spur zu lenken. Doch "Über A" oder auch "A.D." genannt, lässt sie nicht verschnaufen und hat eine Überraschung parat, die einmal mehr alles verändern wird. Die ganze Dimension der Lügen und Intrigen, in die sie alle verstrickt sind, droht ans Licht zu kommen. Werden sich die Ladys auf dieses Spiel einlassen oder schaffen sie es endlich, der ominösen Person das Handwerk zu legen? Unterdessen wird aufgeklärt, wie es Toby (Keegan Allen) und Yvonne (Kara Royster) nach ihrem Autounfall geht.

So viel sei verraten: Nicht alle Figuren überleben die Staffel. Auch in Liebesdingen herrscht Chaos. Geben sich Emily und Alison ihren wahren Gefühlen hin? Welche Rolle wird Paige (Lindsey Shaw) dabei spielen? Gibt es noch Hoffnung für Spencer und Toby? Was läuft zwischen Hanna und Caleb (Tyler Blackburn)? Und kann die Beziehung von Ezra (Ian Harding) und Aria der Rückkehr von Nicole (Rebecca Breeds) standhalten?

Feststeht, ein Paar wird den Bund fürs Leben schließen. Außerdem fordert Spencer Antworten von ihrem Vater, Alison findet etwas Verstörendes über ihr ungeborenes Baby heraus und ein "Pretty Little Liar" wechselt die Seiten... Spannung bis zum bitteren Ende ist garantiert!