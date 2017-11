" /> Dschungel-Spezial: Keine Truthahnhoden beim "Promi Dinner"

Nach der elften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geht es für sechs Dschungelcamper kulinarisch weiter. Fischaugen, Truthahnhoden und Rattenschwänze werden Alexander "Honey" Keen (34), Gina-Lisa Lohfink (30), Markus Majowski (52), Nicole Mieth (26) und Florian Wess (36) dieses Mal allerdings nicht aufgetischt bekommen.

Üblicherweise bereiten die Kandidaten bei "Das perfekte Promi Dinner" jeweils ein Drei-Gänge-Menü vor und bewerten ihre Leistung untereinander mit dem klassischen Punktesystem. Die Siegerprämie von 5.000 Euro spendet der Gewinner für gewöhnlich für einen guten Zweck. Ob sich die Freunde Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess gegenseitig bei den Vorbereitungen helfen? Wird es weitere Flirt-Avancen zwischen Honey und Gina-Lisa geben? Und wie ist generell die Stimmung zwischen den Ex-Dschungelbewohnern nach dem Ende der Show?

Wie der Sender Vox am Donnerstag mitteilte, wird "Das perfekte Promi Dinner - Dschungel-Spezial" am 19. März um 20:15 Uhr zu sehen sein. Dann erfahren alle, ob und wie die Stars diese kulinarische Prüfung in der heimischen Küche meistern.