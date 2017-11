" /> Drehstart für "Pastewka": Warum so muffelig, Bastian?

Die Comedy-Serie "Pastewka" wird bekanntlich fortgesetzt. Nun haben die Dreharbeiten in Köln und Umgebung offiziell begonnen, wie Amazon am Montag mitteilte. Bis voraussichtlich Ende August wird Hauptdarsteller Bastian Pastewka (45) vor der Kamera stehen. Ob er deswegen so schlecht gelaunt aussieht auf dem ersten Foto vom Set?

Darum geht's in den neuen Folgen

Weit gefehlt! In der achten Staffel wird seine Figur Bastian "in einer tiefen Krise" stecken. Bei allen läuft es rund, nur bei ihm nicht! Er trennt sich wegen eines Missverständnisses von Freundin Anne (Sonsee Neu, 44), während sein Halbbruder Hagen (Matthias Matschke, 48) ein gutlaufendes Street-Food-Unternehmen hat und Nichte Kimberly (Cristina do Rego, 31) in einer eigenen Band rockt. Da hilft nur eines: Bastian muss sein Leben umkrempeln. Allerdings schlittert er damit in eine handfeste Midlife-Crisis...

Es wird nun nicht mehr "das Abenteuer der Woche" erzählt, sondern der "Fortsetzung folgt"-Modus nach jeder Episode eingeschlagen, wie Bastian Pastewka im Februar auf einem Presseevent in München erklärte. Was gleich bleibt? Das gesamte Ensemble der vergangenen Staffeln kehrt zurück und jede Folge soll weiterhin rund 25 Minuten umfassen. "Wir versprechen eine bekloppte, alberne und überraschende Staffel mit den Dödeln Ihres Vertrauens", wird der 45-Jährige in der offiziellen Pressemitteilung zitiert und wünscht schon mal "Viel Vergnügen!"

Zu sehen gibt es die zehn neuen Folgen Anfang 2018. Ein genauer Ausstrahlungstermin steht allerdings noch nicht fest.